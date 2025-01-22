У яких міністерствах найвища зарплата

Потрібно розуміти, що грудень не можна вважати показовим місяцем. Адже саме напередодні Нового року виплачується багато премій та надбавок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Зверніть увагу! Середня зарплата 21,8 тисячі чиновників у 2024 році сягнула 54,4 тисячі гривень.

Які середні зарплати у міністерствах України були в грудні:

  • Міністерство культури та стратегічних комунікацій України – 380 працівників – середня зарплата у грудні 134,5 тисяч гривень.
  • Міністерство закордонних справ – 140 осіб – 125 тисяч гривень.
  • Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – 35 осіб – 122,3 тисячі гривень.
  • Антимонопольний комітет – 268 осіб – 118,2 тисячі гривень.

Керівники яких відомств мають найвищі зарплати

У грудні найвищі заробітні плати були в Державній службі експортного контролю України – 370,5 тисяч гривень. Також високими зарплатними виплатами відзначились:

  • Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг – 366,8 тисячі гривень.
  • Національне агентство із запобігання корупції – 355,8 тисячі гривень.
  • Державне агентство України з мистецтв та мистецької освіти – 345,4 тисячі гривень.
  • Державна служба якості освіти України – 317,9 тисячі гривень.