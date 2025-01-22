Ціни на енергоносії в ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що забезпечення доступних цін на енергоносії є одним із ключових пріоритетів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання DPA.

Читайте також Трамп погрожує ЄС митними тарифами: яку відповідь може готувати Європа

Урсула фон дер Ляєн Голова Єврокомісії Ціни на енергоносії в Європі все ще структурно вищі, ніж у Сполучених Штатах і Китаї, і вони значно відрізняються в межах Європейського Союзу.

Вона також підкреслила необхідність зниження цін у процесі поступової відмови від російського викопного палива.

Як ЄС знижуватиме ціни

Ключовими шляхами зниження цін на енергоносії в Європейському Союзі є диверсифікація постачальників та інвестиції в новітні енергетичні технології.

Серед пріоритетних напрямів голова Єврокомісії назвала термоядерний синтез, геотермальну енергію та розробку твердотільних батарей.

Що таке геотермальна енергія Геотермальна енергія використовує тепло з надр Землі для виробництва енергії, тоді як термоядерний синтез є процесом злиття атомних ядер за екстремальних температур, що відрізняється від традиційного розщеплення атомів у ядерних реакторах.

Фон дер Ляєн оголосила про намір представити детальний план доступної енергетики вже в лютому. За її словами, високі ціни на енергоносії залишаються серйозною перешкодою для економічного відновлення та зміцнення конкурентоспроможності ЄС.