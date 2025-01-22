Цены на энергоносители в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что обеспечение доступных цен на энергоносители является одним из ключевых приоритетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание DPA.

Читайте также Трамп угрожает ЕС таможенными тарифами: какой ответ может готовить Европа

Урсула фон дер Ляйен Председатель Еврокомиссии Цены на энергоносители в Европе все еще структурно выше, чем в Соединенных Штатах и Китае, и они значительно отличаются в пределах Европейского Союза.

Она также подчеркнула необходимость снижения цен в процессе постепенного отказа от российского ископаемого топлива.

Как ЕС будет снижать цены

Ключевыми путями снижения цен на энергоносители в Европейском Союзе являются диверсификация поставщиков и инвестиции в новейшие энергетические технологии.

Среди приоритетных направлений председатель Еврокомиссии назвала термоядерный синтез, геотермальную энергию и разработку твердотельных батарей.

Что такое геотермальная энергия Геотермальная энергия использует тепло из недр Земли для производства энергии, тогда как термоядерный синтез является процессом слияния атомных ядер при экстремальных температурах, что отличается от традиционного расщепления атомов в ядерных реакторах.

Фон дер Ляйен объявила о намерении представить детальный план доступной энергетики уже в феврале. По ее словам, высокие цены на энергоносители остаются серьезным препятствием для экономического восстановления и укрепления конкурентоспособности ЕС.