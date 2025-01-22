Трамп хоче запровадити мита до ЄС

Таку думку він висловив у коментарі журналістам під час пресконференції із журналістами у Білому домі, пише 24 канал з посиланням на Reuters.

Європейський Союз дуже, дуже погано поводиться з нами. Тож на них чекають тарифи. Це єдиний спосіб домогтися справедливості,

– заявив Дональд Трамп.

Зауважте! Зокрема свої останні тарифні погрози Трамп озвучив наступного дня після вступу на посаду президента. Однак він не запровадив мита негайно, як обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Реакція ЄС на тарифи Трампа

Водночас Європейська комісія ще з літа готується до повернення у Білий дім Дональда Трампа.

Реакція Єврокомісії на потенційні тарифи ретельно охороняються та залежить від дії нового президента Америки, однак відомо, що Європейська комісія застосовує підхід "батога і пряника". "Батогом" є власні тарифи Євросоюзу у відповідь на американські, а "пряником" – пропозиції купувати більше американських товарів.

Зокрема раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ЄС купувати більше скрапленого природного газу зі США. Таким чином можна було б і замінити СПГ, який Євросоюз купує в Росії.

У 2023 році Євросоюз та США торгували товарами та послугами на рекордну суму 1,54 трильйона євро. Посадовці Єврокомісії називають це "збалансованою", торгівлею, вказуючи на те, що ЄС більше купує послуг у США, ніж продає.

Зверніть увагу! Але Дональд Трамп хоче зосередитися на торгівлі товарами, де США мають дефіцит.

Які наслідки очікуються на ЄС

Навіть тариф у 10% зашкодить європейським експортерам. Особливо постраждає європейська автомобільна промисловість, зокрема, німецька.

А якщо президент США реалізує запровадить 60% мита на китайські товари, то Євросоюз зіштовхнеться з політичним тиском, щоб наслідувати його приклад. Крім того, відбудеться потенційне перенасичення світових ринків дешевими китайськими товарами. А це призведе до падіння цін і завдасть шкоди бізнесу європейських виробників.

Так ЄС шукатиме спільні підходи до торгівлі з розвиненими країнами-однодумцями. До них належать, наприклад, Японія та Велика Британія.

Важливо! Через кілька днів після перемоги Трампа 27 лідерів Європейського Союзу прийняли декларацію, в якій пообіцяли проводити торгівельну політику, яка "захищає і просуває інтереси ЄС".