Чим володіє керівник держпідприємства?

Мова йде про Віктора Суботіна, який очолює підприємство вже понад 17 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування СтопКору.

І хоча підприємство зазнає збитків під час війни, керівнику "Українських енергетичних машин" це не заважає купатися в розкоші.

У той час, як прибутки підприємства у 2023 році скоротились до 376 мільйонів гривень, рівень особистого добробуту керівника залишився незмінно високим,

– йдеться у розслідуванні.

Дружина Суботіна володіє дорогоцінними виробами на мільйони гривень. Як зазначено у декларації, у її власності знаходиться не менш як 10 колекцій ювелірних виробів. Серед них:

коштовності бренду Паскаль Бруні вартістю 500 тисяч гривень;

прикраси коштовності від Carrera y Carrera на суму понад 1 мільйон гривень.

Також жінка має колекцію елітних годинників, які щедро прикрашені діамантами – від відомих брендів Ulysse Nardin і Chopard.

Родина володіє кількома дорогими шубами з хутра соболя та норки, зокрема, від італійського дизайнера Марко Ванолі вартістю 2 300 євро.

На додачу у дружини керівника підприємства у власності є ще й розкішна сумочка з крокодилової шкіри Hermès Birkin.

Та й сам Суботін не бідує – задекларував вражаючий арсенал зброї. У його колекції – карабіни, рушниці та пістолети на сотні тисяч гривень, наприклад:

гвинтівка Browning калібру 5.6 міліметрів оцінена у 60 тисяч гривень;

а рушниця Krieghoff 12-го калібру – у понад 200 тисяч гривень.

Однак, попри чималі статки, Суботін вказав у декларації, що живе "приміщенні для відпочинку", яке придбав ще у 2018 році.

Втім, журналісти з'ясували, що насправді, керівник підприємства користується елітним маєтком у Харкові.

Маєток площею понад 1 000 метрів квадратних. На території також розташовані ще один будинок площею майже 120 метрів квадратних, два гостьові будинки, фонтан, підстрижений газон та декоративні насадження,

– зазначається у матеріалі.

Хоча офіційно цим маєтком володіє Ніна Яценко, яка є, ймовірно, тещею Суботіна. Будинок був куплений вересні 2022 року.

Важливо! Родина Суботіна також придбала ще кілька земельних ділянок, загальна вартість яких складає близько 400 тисяч гривень.

