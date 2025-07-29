Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Что не задекларировали депутаты?

По данным правоохранителей, трое депутатов из Каменец-Подольского, Славутского и Шепетовского городских советов получили подозрения в связи с внесением недостоверных сведений в декларации.

Общая стоимость незадекларированного имущества – недвижимость, сверхлегкий самолет, земельные участки, корпоративные права, автомобили, деньги на счетах и тому подобное,

– говорится в сообщении.

В частности, депутат Каменец-Подольского горсовета в своих декларациях за 2021 и 2022 годы не указал активов на более 9 миллионов гривен. Среди незадекларированного имущества есть сверхлегкий самолет.

В декларации депутата Славутского горсовета за 2023 год не указаны нежилые помещения и финансовая помощь в размере двух миллионов гривен. Ее получило предприятие родственника. Общая сумма скрытого имущества составляет почти 7 миллионов гривен.

Также подозрение получила депутат Шепетовского горсовета. В декларациях за 2022 и 2023 годы она не указала денежные активы, корпоративные права и наличные общей стоимостью более 9,2 миллиона гривен. Из них наличными почти 4 миллиона.

На основании собранных доказательств следователи объявили всем трем чиновникам о подозрении по статье УКУ "Декларирование недостоверной информации".

К слову, прокуроры проводили обыски в Хмельницкой и Буковине. Правоохранители обнаружили незадекларированное имущество на 30 миллионов гривен и вручили 23 подозрения.