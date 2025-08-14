Какую компенсацию может получить бизнес?

Об изменениях сообщила премьер-министр Юлия Свириденко и пресс-служба "Дії", передает 24 Канал. Подать заявку можно онлайн через Дию. Заметим, что деньги предоставляются для приобретения, транспортировки и запуска нового оборудования.

Какие ключевые изменения программы?

Грант покрывает до 70% расходов на оборудование украинского производства (ранее – 50%).

Для предприятий, чье оборудование уничтожила или повредила российская агрессия, государство возмещает 80% инвестиций.

Добавлена возможность повторного участия в программе, если предприниматель выполнил условия предыдущего договора.

В то же время сумма гранта не может превышать размер убытков, а при повторном обращении – уменьшается на размер ранее полученной помощи.

Что известно о дополнительных возможностях для бизнеса?

Перерабатывающие предприятия могут тратить грантовые средства на исследования для запуска новой продукции в серийное производство.

Аграрии теперь имеют право покупать оборудование для послеурожайной обработки, если они зарегистрированы в Государственном аграрном реестре и выращивают многолетние культуры.

Для участия в программе предприятие должно создать не менее 5 рабочих мест и работать не менее 3 лет после получения гранта. Решение по заявке принимается в течение месяца.

Ранее эта программа уже привлекла более 6,2 миллиарда гривен инвестиций и помогла создать более 20 тысяч рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности.