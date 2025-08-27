Кто может получить новый грант?

Поэтому, креативный сектор получил новые возможности для развития, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

Заметьте. Отныне действие программы распространяется на представителей кино и видеоиндустрии, библиотек и музеев, театров, архитектуры и дизайна, медиа, фотографии, разработки игр и программного обеспечения, PR и рекламы, а также на индивидуальную художественную деятельность, включая изготовление уникальных изделий народного художественного промысла.

Какие условия получения грантов?

Работники этих сфер могут получить:

100 тысяч гривен – для фрилансеров-ФЛП;

200 тысяч гривен – для бизнеса, создающего 1 рабочее место;

500 тысяч гривен – при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования в пропорции 70/30;

1 миллион гривен – при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30.

Преимущества программы "Собственное дело"?

Свириденко отметила, что "Собственное дело" остается одной из ключевых программ поддержки малого и среднего бизнеса.

За три года реализации более 28 тысяч украинцев получили гранты на старт или развитие собственного бизнеса. Особое внимание уделено ветеранам. Так, участники боевых действий уже воспользовались более чем 2 тысячами грантов.

