Могут ли изъять совместное имущество за долги?

Имущество, приобретенное в браке, может стать объектом обращения взыскания, если для этого есть законные основания, сообщает Министерство юстиции Украины. В то же время действующее законодательство оставляет пространство для судебного толкования, поэтому решающую роль играют конкретные обстоятельства дела и судебная практика.

Правовой режим общей совместной собственности супругов определен Семейным і Гражданским кодексами Украины. Согласно статье 60 СК, все имущество, приобретенное за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от уровня доходов каждого из них. Каждая вещь, приобретенная во время брака, считается общей, за исключением имущества индивидуального пользования.

Гражданский кодекс также закрепляет, что имущество, приобретенное супругами в браке, является общей совместной собственностью, если иное не установлено договором или законом. В то же время закон прямо определяет исключения: имущество, полученное по наследству, по договору дарения или приобретенное за личные средства одного из супругов, является его частной собственностью.

Супруги имеют равные права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом и осуществляют такие действия по взаимному согласию. При заключении договоров одним из супругов презюмируется согласие другого, однако в случае заключения сделок относительно ценного имущества или таких, требующих нотариального удостоверения или государственной регистрации, согласие другого супруга должно быть письменным и нотариально удостоверенным.

Долг могут взыскать из общего имущества

Если договор заключен в интересах семьи и полученное по нему имущество использовано для семейных нужд, он создает обязанности для обоих супругов. Именно при таких условиях, соответствии со статьей 73 СК, взыскание может быть обращено на общее имущество.

Обратите внимание! Судебная практика исходит из того, что по общим обязательствам супругов отвечает всем своим имуществом. Верховный Суд неоднократно отмечал солидарный характер ответственности супругов по обязательствам, возникших из сделок, заключенных в интересах семьи, даже после расторжения брака.

В то же время, если обязательства одного из супругов не связаны с интересами семьи, взыскание может быть наложено только на его личное имущество или на выделенную в натуре долю в общей собственности. В случае недостаточности такого имущества кредитор имеет право обратиться в суд с требованием о выделении доли должника для дальнейшего обращения взыскания.

Важно! Таким образом, возможность принудительного взыскания общего имущества зависит от характера обязательств, целей заключения договора и того, использовалось ли полученное имущество в интересах семьи. Именно эти обстоятельства становятся ключевыми при решении споров судами.

