Считают ли перевод собственных средств доходом?

И хотя доходом признают только полученные непосредственно от осуществления предпринимательской деятельности средства, есть несколько важных нюансов. Детали объяснили на портале "Дебет-Кредит".

Если в назначении платежа указано что-то вроде "перевод личных средств жене" или "семейные сбережения", поступления не должны попадать под единый налог.

Ведь, в соответствии с законодательству, имущество супругов является общим. Поэтому когда муж переводит деньги на счет жены-ФЛП, речь идет о перемещении семейных средств, а не коммерческом доходе.

Обратите внимание! Это правило действует только для официально зарегистрированного брака. Если же пара живет в гражданском браке, перевод от партнера могут признать доходом от третьего лица.

Как правильно перевести собственные средства на счет ФЛП?

Чтобы перевод или внесение "своих" денег не закончились доначислениями, придерживайтесь таких правил:

во-первых, средства должны иметь легальный источник происхождения, с которого уже уплачены обязательные налоги (например зарплата, дивиденды, продажа имущества и т.д.);

во-вторых, наличие подтверждающих документов (справки о доходах, данные из реестров, декларации и другие бумаги).

Кроме того, предпринимателям советуют не забывать о финансовом мониторинге банка, который может сработать даже раньше налоговой службы. Если сумма значительная, а подтверждения источника средств нет, банк может остановить операцию или заблокировать счет.

Как правильно оформить назначение платежа?

В поле "Назначение платежа" следует оставлять четкие и однозначные формулировки, указывающие на природу поступления.

Если речь идет о возврате наличной выручки или средств, ранее снятых со счета ФЛП, уместно писать "Виручка за (период)", который должен совпадать с отчетностью.

Если источником является ваша зарплата или другие личные доходы, лучше избегать слова "выручка". Например, для супругов целесообразно "перевод личных средств мужу/жене. Без НДС".

В свою очередь нечеткие фразы вроде "пополнение оборотных средств" или "финансовая помощь" без надлежащего оформления могут привлечь лишнее внимание.

