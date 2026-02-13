Может ли ФЛП закрыться и уехать за границу?

Однако это не поможет избежать проверки от Государственной налоговой службы, о чем говорится на сайте 7eminar.

Выезд за границу не является основанием для избежания проверки в связи с ликвидацией ФЛП,

– отметили в материале.

Дело в том, что налоговый кодекс Украины и другие нормативно-правовые акты не предусматривают такой возможности. Налоговая проверка может быть назначена в случае:

регистрации о прекращении предпринимательской деятельности;

или подачи заявления о снятии с учета налогоплательщика.

Решение о проведении проверки принимается руководителем налогового органа (или уполномоченным лицом) на основании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении законодательства или налоговых обязательств. Но органы ГНС не всегда назначают проведение проверок.

Вопрос о целесообразности или нецелесообразности проверки решает специально созданная в налоговом органе комиссия, которая анализирует имеющиеся данные. Например, если известно о занижении или завышении суммы налоговых обязательств физического лица-предпринимателя или нарушении требований законодательства, то следует ожидать проверку.

Итак, выезд за границу не освобождает от потенциальной проверки. Налоговая служба самостоятельно решает, есть ли основания для проведения проверки в связи с закрытием ФЛП,

– отметили в тексте.

Важно! Более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота. В среднем, ФОПы "существуют" 2,4 года. Треть закрытия приходится на предпринимателей, работающих в розничной торговле.

Что еще следует знать о закрытии ФЛП и налоговых проверках?

Для закрытия ФЛП в 2026 году следует пройти немало важных этапов. В частности уволить наемных работников, проверить наличие задолженности, отменить действующие лицензии и подать заявление госрегистратору о прекращении ФЛП.

В 2026 году Налоговая служба запланировала провести 4 558 проверок. Большинство проверок ФЛП в 2026 году ожидает предпринимателей с доходом до 20 миллионов гривен (это около 670 человек). Лидером в списке проверок будет город Киев.