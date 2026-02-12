Как закрыть ФЛП в 2026 году?
Все процессы следует выполнять поэтапно, о чем говорится на сайте 7eminar.
Читайте также Бизнес в Украине оштрафовали на 11 миллионов гривен: за что наказывают
Прежде всего следует заняться вопросом увольнения наемных работников (если таковые имеются). Основаниями для этого могут быть:
- по соглашению сторон – увольнение может происходить "день в день";
- по собственному желанию работника – работник должен предупредить работодателя за две недели, но можно расторгнуть трудовой договор и до истечения срока;
- по инициативе работодателя – ФЛП предупреждает работников персонально не позднее чем за 2 месяца.
Далее идет проверка задолженностей. Нужно провести окончательные расчеты с покупателями и поставщиками, а также проверить отсутствие задолженности по уплате налогов "за себя" и налогов с заработной платы для наемных работников.
Важно! Все оплаты от покупателей нужно получить в период пребывания в статусе ФЛП. Доход, который будет получен на предпринимательский счет после потери статуса, облагается налогом по правилам для физических лиц – 18% НДФЛ и 5% военный сбор.
Проверить наличие задолженности можно в разделе "Состояние расчетов с бюджетом" в Электронном кабинете налогоплательщика.
ФЛП 1 и 2 группы нужно учесть, что независимо от того, когда будет подано "Заявление о прекращении предпринимательской деятельности" – единый налог начисляется и уплачивается за полный месяц.
Итак, ГНС проведет начисление единого налога за полный месяц, в котором ФЛП прекратил предпринимательскую деятельность,
– объяснили в тексте.
Для ФЛП 3 группы все просто – единый налог уплачивается по ставке 5% (или 3%) от дохода. Если человек не получал прибыль, то и начислений не будет.
Обратите внимание! ФЛП 1 – 2 группы, которые не платят единый налог и военный сбор, не заполняют декларацию плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя за период, в котором единый налог и военный сбор не уплачивался.
Относительно военного сбора: ФЛП 1 – 2 группы платят налог в полной сумме, ФЛП 3 группы – в размере 1% от дохода.
А единый социальный взнос в случае прекращения предпринимательской деятельности в 2026 году ФЛП обязан уплатить в полном объеме. Минимальный размер взноса составляет 1 902,34 гривны в месяц, и его нужно оплатить за все периоды деятельности в 2026 году.
К ФЛП, которые могут не платить ЕСВ, относятся:
- пенсионеры по возрасту или лица с инвалидностью, которые получают соответствующие социальные выплаты;
- мобилизованные предприниматели;
- ФЛП, которые имеют основное место работы, если работодатель платит за них ЕСВ в размере не меньше минимального.
Что нужно делать дальше?
ФЛП должен отменить действующие лицензии.
- Для ФЛП, который применяет ПРРО – после внесения записи в ЕГР о государственной регистрации прекращения ФЛП регистрация ПРРО отменяется автоматически фискальным сервером
- Для ФЛП, который применяет РРО – РРО нужно распломбировать и снять с регистрации в ГНИ. При необходимости подается 20-ОПП. Для распломбирования следует обратиться в сервисный центр, который направляет справку о распломбировании в ГНС, а ФЛП подает в контролирующие органы заявление по форме №4-РРО.
Обратите внимание! Сроки закрытия предпринимательского счета законодательством не определены. Поэтому закрыть расчетный счет можно как до, так и после прекращения предпринимательской деятельности.
Для закрытия предпринимательского счета физическое лицо-предприниматель подает заявление в отделение банка. Также нужно получить выписки о движении средств на счетах.
После окончания процедуры закрытия банк по требованию ФЛП выдает Справку о закрытии предпринимательского счета.
Как подать заявление госрегистратору о прекращении ФЛП?
Вариант первый – подача Заявления о прекращении через госрегистратора ФЛП подает госрегистратору заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя по форме 1.
Заявление можно подать в бумажном виде к любому госрегистратору на территории Украины. Он в течение 24 часов после поступления документов, обязан внести сведения в ЕГР.
Второй вариант – это закрытие ФЛП через "Дію".
Для этого нужно:
- Сгенерировать электронную подпись (квалифицированную электронную подпись).
- Зарегистрировать или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте Дии с помощью электронной подписи.
- Заполнить онлайн-форму на получение услуги.
- Проверить информацию.
- Подписать заявление с помощью электронной подписи.
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. А если лицо работало с упрощенной системой налогообложения, то оно будет исключено из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС.
С этого момента ФЛП считается закрытым.
Далее в Электронном кабинете в разделе "Учетные данные налогоплательщика" у ФЛП должны появиться 2 даты:
- Дата аннулирования регистрации плательщиком ЕН.
- Дата снятия с учета.
В то же время дата снятия с учета как плательщика ЕСВ не появится – оно состоится только после проведения проверки налоговой.
Интересно! Более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. Больше всего – в столице. В среднем, ФОПы "живут" 2,4 года. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а меньше всего "существуют" ФОПы-курьеры. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Что еще следует знать ФЛП?
ФЛП 2– 3 групп уже получают денежную помощь от правительства. Речь идет о бизнесах, работающих в социально важных отраслях. Размер выплаты зависит от количества работников, но максимальная сумма – 15 тысяч гривен.
В то же время группа ФЛП не влияет на будущую пенсию. Пенсионная выплата для ФЛП 3 группы, 2 или 1 групп, всегда определяется по одной формуле.