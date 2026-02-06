За какие нарушения в рекламе штрафуют бизнес?

21 938 реклам проверили в прошлом году в Украине – на 14% больше, чем в 2024-м, пишет Опендатабот.

Около четверти всех нарушений касается рекламы с использованием негосударственного языка – 1 075 случаев. В более половины случаев нарушителями стали бизнесы из Харьковщины: 672 штрафа. Также среди самых частых нарушений:

реклама алкоголя (320 случаев);

лекарственных средств (276);

сигарет (195).

В общем замечаний выписали почти на 10,68 миллионов гривен – это 4 227 штрафов.

В среднем, из-за несоблюдения правил рекламирования бизнес платит 2 526 гривен. Дороже всего нарушения рекламных правил обходились в Запорожской области, где средний штраф достигал 4 500 гривен, а наименьшие средние суммы зафиксировали на Сумщине – 1 050 гривен.

Бизнес добровольно оплатил 61% штрафов на сумму 6,65 миллионов гривен. Еще 17% с нарушителей взыскали принудительно. И только 3% предпринимателей смогли обжаловать в судах решение Госпродпотребслужбы.

Какие еще штрафы есть для предпринимателей?