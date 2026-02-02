Что надо сделать ФЛП в феврале?

Среди двух обязательных задач для предпринимателей – подача декларации и уплата одного налога, пишет "РБК-Украина".

Подача декларации

9 февраля для ФЛП 3 группы – это последний срок для подачи годовой налоговой декларации. Вместе с ней необходимо подать приложение по ЕСВ за 2025 год. Даже если доходов не было, подача декларации обязательна.

Уплата военного сбора

ФЛП 1, 2 и 4 групп военный сбор надо платить ежемесячно, независимо от того, был ли у вас доход. Это 10% от минимальной заработной платы (в 2026 году – 864,70 гривен), которые надо успеть уплатить до 20 февраля.

Зато ФЛП 3 группы платят военный сбор пропорционально своему заработку: 1% от дохода (дополнительно к 5% или 3% единого налога). У этой категории дедлайн 19 февраля.

Какие штрафы грозят ФЛП?

За неуплату военного сбора есть суровые наказания:

Штраф в размере 50% от суммы сбора (для 1 и 2 групп). Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа. Систематическая задолженность перед бюджетом может привести к аннулированию регистрации плательщика единого налога.

Что же касается штрафа за непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации, он составляет 340 гривен за каждое такое нарушение. Если ФЛП допустил эту ошибку второй раз в течение года, сумма штрафа возрастет до 1 020 гривен.

