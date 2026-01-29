Почему "терминал в телефоне" выбирают больше?

Большую популярность имеют программные регистраторы или так называемые "кассы в смартфоне": за год их стало больше на 19%. В то же время классических касс стало меньше на 14%, пишет Опендатабот.

Такой тренд наблюдается с момента введения ПРРО в 2020 году. Пик пришелся на первый год полномасштабного вторжения, когда государство обязало значительно более широкий круг ФЛП использовать РРО или ПРРО.

Тогда количество программных касс выросло в 1,8 раза за год. За время полномасштабной войны доля "касс в смартфоне" достигла 80% от всех РРО против 39% накануне полномасштабной войны. Классических РРО осталось чуть больше 214 тысяч, и их доля продолжает уменьшаться.

Вместе с количеством терминалов увеличилось и чеков. 870 миллионов чеков, в среднем, пробивали бизнесы ежемесячно – за год чеков стало больше на 10%:

544 гривны составляет средний чек в 2025 году. Это более чем в 2 раза больше, чем до начала полномасштабной.

Резко средний чек вырос в 2024 году, сразу на треть, а в 2025-м добавил еще 16%.

Сколько бизнесов штрафовали за отсутствие кассовых аппаратов?

37 211 проверок бизнеса на использование РРО и ПРРО провела Налоговая служба в прошлом году.

За год проверок стало больше на 5%. В то же время штрафов стало меньше – на те же самые 5%. В общем предпринимателей оштрафовали в 41 283 случаях – на 2,3 миллиарда гривен.

Впрочем суммы санкций остаются немалыми: 56 тысяч гривен, в среднем, заплатили предприниматели за нарушения в работе с П/РРО. Самым высоким средний штраф был в 2024 году – 85 тысяч гривен.

Какие еще штрафы есть для предпринимателей?