Почему "терминал в телефоне" выбирают больше?
Большую популярность имеют программные регистраторы или так называемые "кассы в смартфоне": за год их стало больше на 19%. В то же время классических касс стало меньше на 14%, пишет Опендатабот.
Смотрите также Деньги на энергоустойчивость: для бизнеса изменили лимиты доступных кредитов
Такой тренд наблюдается с момента введения ПРРО в 2020 году. Пик пришелся на первый год полномасштабного вторжения, когда государство обязало значительно более широкий круг ФЛП использовать РРО или ПРРО.
Тогда количество программных касс выросло в 1,8 раза за год. За время полномасштабной войны доля "касс в смартфоне" достигла 80% от всех РРО против 39% накануне полномасштабной войны. Классических РРО осталось чуть больше 214 тысяч, и их доля продолжает уменьшаться.
Вместе с количеством терминалов увеличилось и чеков. 870 миллионов чеков, в среднем, пробивали бизнесы ежемесячно – за год чеков стало больше на 10%:
- 544 гривны составляет средний чек в 2025 году. Это более чем в 2 раза больше, чем до начала полномасштабной.
- Резко средний чек вырос в 2024 году, сразу на треть, а в 2025-м добавил еще 16%.
Сколько бизнесов штрафовали за отсутствие кассовых аппаратов?
37 211 проверок бизнеса на использование РРО и ПРРО провела Налоговая служба в прошлом году.
За год проверок стало больше на 5%. В то же время штрафов стало меньше – на те же самые 5%. В общем предпринимателей оштрафовали в 41 283 случаях – на 2,3 миллиарда гривен.
Впрочем суммы санкций остаются немалыми: 56 тысяч гривен, в среднем, заплатили предприниматели за нарушения в работе с П/РРО. Самым высоким средний штраф был в 2024 году – 85 тысяч гривен.
Какие еще штрафы есть для предпринимателей?
Отказ в принятии безналичной оплаты может привести к штрафам от 1 700 до 3 400 гривен и в случае повторного нарушения от 8 500 до 17 000 гривен. Бизнес обязан обеспечить безналичные расчеты даже в малых населенных пунктах с 2025 года.
Умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине также влечет за собой крупные штрафы, ограничение права занимать должность и конфискацию имущества. Поэтому если недоплата достигла от 85 тысяч гривен, то штраф может достигать даже 170 тысяч гривен и более.
В 2026 году предпринимателей также будут штрафовать за нарушение некоторых правил: на 100% за первое нарушение и 150% за последующие. Основные основания для штрафов включают отсутствие или неправильное использование РРО, незарегистрированные кассовые аппараты, неполные чеки и неправильную фискализацию подакцизных товаров.