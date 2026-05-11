Как и почему сократились показатели в металлургии?
Металлурги Украины сократили производство стали и проката, пишет Укрметаллургпром.
За первые четыре месяца этого года украинские предприятия произвели 2,36 миллиона тонн чугуна. Это составляет 99,7% от показателя аналогичного периода прошлого года, то есть фактически объемы остались стабильными.
Зато производство стали сократилось более заметно. За январь-апрель украинские металлурги выпустили 2,25 миллиона тонн стали, что на 7,4% меньше по сравнению с прошлым годом.
Наибольший спад зафиксировали в сегменте проката. За четыре месяца украинские предприятия изготовили 1,80 миллиона тонн продукции, а это на 9,1% меньше в годовом измерении.
В отрасли отмечают, что металлургия продолжает работать в сложных условиях. На результаты влияют сразу несколько факторов:
- военные риски;
- проблемы с логистикой;
- нестабильный спрос на мировых рынках;
- сложности с экспортом;
- высокая себестоимость производства.
Что это означает?
- Украинская металлургия пока не вернулась к стабильному восстановлению.
- Больше всего проблем сейчас имеет сегмент проката.
- Отрасль остается зависимой от ситуации с логистикой и экспортом.
- Военные риски продолжают давить на крупные промышленные предприятия.
- Сокращение производства может влиять на валютные поступления страны.
Обратите внимание! Украинская металлургия продолжает работать фактически в режиме выживания. Несмотря на относительную стабильность в производстве чугуна, падение выпуска стали и проката демонстрирует: отрасль все еще очень чувствительна к войне, логистическим проблемам и колебаниям мирового спроса. И пока эти факторы не изменятся, быстрого возвращения к довоенным темпам ждать не стоит.
Какой экономический вклад дает украинская металлургия?
До полномасштабной войны горно-металлургический комплекс был одной из ключевых опор украинской экономики. Его вклад выходил далеко за пределы самих заводов и шахт – отрасль влияла на экспорт, занятость, налоги и развитие целых городов, пишет Krivbass.
В 2021 году горно-металлургический комплекс обеспечил 10,3% ВВП Украины. Речь идет не только о продукции металлургических предприятий, но и о:
- работе подрядчиков;
- смежных производствах;
- сферу услуг;
- расходах работников отрасли.
Фактически металлургия создавала целую экономическую экосистему. До войны один работник металлургии фактически обеспечивал работой еще четырех человек в других сферах.
По оценкам экспертов, каждый 13-й наемный работник в Украине был связан с ГМК. На крупных предприятиях работали десятки тысяч людей:
- "Азовсталь" – 10,7 тысяч;
- ММК им. Ильича – 14 тысяч;
- "АрселорМиттал Кривой Рог" – 19,5 тысяч.
В некоторых регионах металлургия фактически была градообразующей отраслью.
Как CBAM бьет по металлургии Украины?
Европейский механизм CBAM, который предусматривает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС, может серьезно ударить по украинской промышленности. Речь идет прежде всего о металлургии. Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, пишет "РБК-Украина".
По его словам, украинские производители стали уже начали терять конкурентные позиции на европейском рынке.
Наши ранние оценки подтвердились: CBAM – это жесткий торговый барьер. Для украинских производителей длинного проката и стальных полуфабрикатов конкурентоспособность на рынке ЕС уже заметно снизилась. И это не узкоотраслевая проблема, ведь металлургия формирует 7,2% ВВП Украины, с цепочками поставок включительно.
Зинченко отмечает, что страны Восточной Европы при вступлении в ЕС получали масштабную финансовую поддержку для модернизации промышленности. Украина же сейчас сталкивается с аналогичными требованиями, но без необходимых инвестиций.
Дополнительным ударом стала война. Из-за российской агрессии большинство планов модернизации и декарбонизации в металлургии фактически поставили на паузу.
Российская агрессия уничтожила инвестиционное окно. До войны каждый крупный металлургический комбинат имел дорожную карту декарбонизации. Сегодня эти проекты заморожены, и не только из-за войны, но и из-за роста цен на энергоносители, что сделало их финансово нежизнеспособными,
– говорит подчеркнул эксперт.
По словам Зинченко, Еврокомиссия недооценила последствия CBAM для Украины. В Брюсселе считают, что влияние механизма на украинскую экономику составит лишь 0,01%, однако аналитики GMK Center оценивают возможные потери ВВП на уровне 2,1%.
Почему металлургия важна?
ГМК называют одним из ключевых секторов для послевоенного восстановления Украины. Именно сталь нужна для мостов, дорог, жилья, энергетических объектов и промышленной инфраструктуры. Также отрасль может ускорить строительство благодаря модульным технологиям.
Например:
- одноэтажный дом можно возвести за два месяца;
- восьмиэтажный – примерно за девять.
Еще одно направление – "зеленая" металлургия.
Европейская промышленность переходит к декарбонизации, а украинский ГМК может поставлять сырье для новых технологий производства стали с меньшими выбросами СО₂.
Итак, до войны металлургия была одной из главных экономических опор Украины – от экспорта и налогов до рабочих мест и развития городов. И именно эта отрасль может стать одним из фундаментов послевоенного восстановления страны.
Металлургический гигант "АрселорМиттал" остановил производство: что известно?
Между "АрселорМиттал Кривой Рог" и Укрзализныцей возник конфликт из-за логистических проблем, что заставило предприятие частично остановить свои производственные мощности.
В компании заявляют, что УЗ не обеспечивает доставку ключевого сырья для чугунолитейного производства. Также, по словам компании, возникли проблемы с отгрузкой готовой продукции.
Укрзализныця призвала "АрселорМиттал" вернуться к конструктивному диалогу, подчеркивая важность стабильной логистики для экономики Украины во время войны.