Чем грозит бизнесу отказ в оплате картой?

За необеспечение возможности оплаты картой или отказ принимать электронные платежные средства ответственность предусмотрена статьей 163 (15) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Для ФЛП и должностных лиц юридических лиц штраф составляет от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае повторного нарушения в течение года от 500 до 1000 необлагаемых минимумов.

Справочно: По состоянию на 2026 год для админштрафов применяется необлагаемый минимум доходов граждан, который составляет 17 гривен. Соответственно штраф составит от 1 700 до 3 400 гривен и в случае повторного нарушения от 8 500 до 17 000 гривен.

В то же время закон предусматривает исключения для бизнеса, который работает на территориях боевых действий, временной оккупации или блокировки. В остальных случаях прием безналичной оплаты является обязательным требованием, а ее игнорирование влечет за собой финансовые санкции.

Какой бизнес обязан обеспечить оплату картой?

Как отмечают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области, бизнес обязан обеспечить возможность безналичных расчетов в сроки, определенные постановлением Кабинета Министров Украины № 894.

Он зависит от численности населения населенного пункта и формата торговли, включая дистанционные продажи. Таким образом, эта обязанность действует:

с 1 января 2023 года в населенных пунктах с населением более 25 тысяч человек;

с 1 января 2024 года в городах и поселках с населением от 5 до 25 тысяч человек;

с 1 января 2025 года в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек.

Что еще стоит знать ФЛП о штрафах?