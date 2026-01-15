Кто заплатил больше всего налогов?

В 2025 году лидерами по поступлениям в бюджет стали перерабатывающая промышленность, а также оптовая и розничная торговля. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющую обязанности председателя Государственной налоговой службы Лесю Карнаух.

По данным службы, лидерами по налоговым поступлениям в Сводный бюджет стали:

17,9% – перерабатывающая промышленность;

16,6% – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

12,4 % – государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование;

8,4 % – финансовая и страховая деятельность.

Также интересно, что в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, наибольший рост уплаты налогов зафиксировали в таких отраслях:

на 70,2 миллиарда гривен, то есть 23,6% – перерабатывающая промышленность;

на 67,6 миллиарда гривен, то есть 24,8% – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

на 52,4 миллиарда гривен, то есть 25,9% – государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование;

на 27,9 миллиарда гривен, то есть 35,8% – сельское, лесное и рыбное хозяйство.

По словам чиновницы, это средства на зарплаты военным, энергетикам, закупку техники, медицину, образование и реализацию социальных программ.

И мы благодарны каждому, кто несмотря на сверхсложные условия продолжает работать, обеспечивает людей работой и ответственно платит налоги,

– добавила она.

Напомним, по данным "Опендатабот", ГНС запланировала 4,5 тысячи проверок в этом году. Больше всего придется на компании в сфере оптовой торговли и сельского хозяйства, а на третьем месте оказались бизнесы, занимающиеся производством пищевых продуктов.

