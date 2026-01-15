Хто сплатив найбільше податків?

У 2025 році лідерами за надходженнями до бюджету стали переробна промисловість, а також оптова та роздрібна торгівля. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувачку обов'язків голови Державної податкової служби Лесю Карнаух.

За даними служби, лідерами за податковими надходженнями до Зведеного бюджету стали:

17,9% – переробна промисловість;

16,6% – оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

12,4 % – державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування;

8,4 % – фінансова та страхова діяльність.

Також цікаво, що у 2025 році, порівнюючи з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксували в таких галузях:

на 70,2 мільярда гривень, тобто 23,6% – переробна промисловість;

на 67,6 мільярда гривень, тобто 24,8% – оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

на 52,4 мільярда гривень, тобто 25,9% – державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування;

на 27,9 мільярда гривень, тобто 35,8% – сільське, лісове та рибне господарство.

За словами посадовиці, це кошти на зарплати військовим, енергетикам, закупівлю техніки, медицину, освіту й реалізацію соціальних програм.

І ми вдячні кожному, хто попри надскладні умови продовжує працювати, забезпечує людей роботою та відповідально сплачує податки,

– додала вона.

Нагадаємо, за даними "Опендатабот", ДПС запланувала 4,5 тисячі перевірок цьогоріч. Найбільше припаде на компанії у сфері оптової торгівлі та сільського господарства, а на третьому місці опинилися бізнеси, що займаються виробництвом харчових продуктів.

