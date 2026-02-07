Який ліміт річного обсягу доходу для ФОПів 2 групи?

Зміни стосуються також й 2 групи фізичних осіб-підприємців, про що йдеться на сайті Державної податкової служби у Київській області.

Так важливим орієнтиром для 2 групи залишається річний обсяг доходу. У 2026 році його збільшено – він становить 7 211 598 гривень (або 834 мінімальних заробітних плат), що дозволяє підприємцям масштабувати свою діяльність.

Що ще слід знати ФОПам 2 групи?

Законом Про Державний бюджет України на 2026 рік встановлено, що єдиний податок для ФОП 2 групи – у межах до 20% мінімальної зарплати. З урахуванням того, що така зарплата становить 8 647 гривень, то максимальна сума єдиного податку становить 1 729,40 гривень на місяць.

Єдиний соціальний внесок залишається незмінним за ставкою, але зростає за сумою. Тепер вона становить 1902,34 гривні щомісяця.

Не варто забувати, що ФОПи повинні також сплачують військовий збір. Його розмір фіксований – 10 відсотків мінімальної зарплати. У 2026 році ця сума дорівнює 864,70 гривень на місяць.

Що слід знати іншим групам ФОП?

Річний ліміт доходу для фізичних осіб-підприємців 1 групи у 2026 році зріс становить 1 444 049 гривень (167 мінімальних заробітних плат). Він також зазнав змін через збільшення мінімальної зарплати.

Зверніть увагу! Щодо 3 групи ФОП – 2026 році він становить 10 091 049 гривень (або 1 167 МЗП).

Що ще слід знати ФОПам?