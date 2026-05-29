Об этом рассказывают в Киевской городской государственной администрации.

Зачем нужна регистрация и что будет, если ее не сделать?

В Киеве с 12 мая 2025 года во всех Центрах предоставления административных услуг заработала обязательная регистрация собак. Владельцы могут оформить животное в городском реестре и получить специальный QR-жетон и удостоверение.

Регистрация котов пока остается добровольной, однако для собак процедура является обязательной еще с 2007 года.

Как объясняют в КГГА, процедура помогает быстрее возвращать потерянных животных владельцам, вести городской учет и контролировать вакцинацию и безопасность в общественных местах. Также это официальное подтверждение права собственности на домашнего любимца.

За содержание незарегистрированной собаки предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Владельцу могут вынести предупреждение или оштрафовать на сумму от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц штраф составляет от 340 до 850 гривен.

Если же из-за нарушения правил содержания собака нанесет вред человеку, сумма штрафа может возрасти до 1700 – 3400 гривен. В некоторых случаях закон также предусматривает возможность конфискации животного.

В городской власти отмечают, что сейчас главный акцент делают не на штрафах, а на формировании единой базы домашних животных. Это должно упростить поиск потерянных собак и помочь контролировать ситуацию с бездомными животными.

После регистрации собака получает уникальный номер, а владелец – официальное удостоверение. Если животное уже было зарегистрировано ранее в системе Киева, повторно проходить процедуру не нужно.

Как зарегистрировать животное в ЦНАПе?

В Киеве владельцы собак могут зарегистрировать домашнего любимца в любом Центре предоставления административных услуг.

Для этого необходимо подать заявление по форме №1, паспорт гражданина Украины, идентификационный код, а также квитанцию об оплате услуги. В некоторых случаях также могут попросить ветеринарный паспорт животного и документ о чипировании.

После оформления собаке присваивают уникальный регистрационный номер, а владелец получает официальное удостоверение. В КГГА отмечают, что регистрация является обязательной для всех собак, проживающих в столице. Услуга доступна во всех столичных ЦНАПах с мая 2025 года.

Подать документы можно лично в ближайшем центре или предварительно ознакомиться с процедурой на официальном портале ЦНАП Киева. В городской власти объясняют, что такая система помогает быстрее находить потерянных животных, контролировать вакцинацию и вести официальный учет домашних любимцев.

Что еще надо знать о штрафах, которые могут получить владельцы любимцев?

В Украине владельцев домашних животных могут оштрафовать за нарушение правил содержания собак и кошек, а также за жестокое обращение с ними. Закон предусматривает ответственность за выгул собак без поводка или намордника, если речь идет об опасных породах.

Отдельно наказывают владельцев, которые не убирают экскременты за своими любимцами в общественных местах. За такие нарушения предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен, а в случае повторного случая в течение года – до 510 гривен.