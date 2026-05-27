Стоимость таких анализов колеблется от нескольких до более 10 тысяч гривен в зависимости от типа исследования. 24 Канал собрал популярные лаборатории и цены в них.

Сколько стоит тест ДНК для четвероногих?

Генетические исследования для домашних животных постепенно становятся частью современной ветеринарии в Украине. Если раньше ДНК-тесты были преимущественно инструментом для профессиональных заводчиков, то теперь их все чаще заказывают обычные владельцы собак и кошек.

Особенно популярными они стали среди хозяев породистых собак, ведь международные клубы и заводчики требуют официальное подтверждение происхождения животного.

Цена зависит от типа анализа и лаборатории. Самыми доступными являются базовые тесты на генетическую идентификацию или установление родства.

Например, украинская лаборатория GeneCode Veterenary Diagnostics предлагает ДНК-профилирование собак от 2 300 гривен. Тест на отцовство или родство стоит от 4 000 гривен. Для анализа используют щечный мазок, а результаты обещают в течение 10 рабочих дней.

Значительно дороже комплексные генетические исследования, которые могут определять десятки или даже сотни наследственных болезней, особенности шерсти, окраса и происхождения животного. Так, в медико-генетическом центре "Мама Папа" тест "Все о твоей собаке" стоит 12 900 гривен. Он позволяет исследовать более 350 пород собак, генеалогическое дерево и склонность к более чем 25 заболеваниям.

На европейском рынке комплексные ДНК-панели для собак стоят примерно 145 – 149 евро. Такие тесты могут проверять более 280 генетических нарушений и прогнозировать отдельные черты животного.

В Украине такие услуги предоставляют как специализированные генетические лаборатории, так и отдельные ветеринарные клиники. Среди самых известных:

GeneCode Veterenary Diagnostics – украинская лаборатория, которая специализируется именно на генетических тестах для собак;

"Мама Папа" – центр, который сотрудничает с зарубежными лабораториями;

Labogen Shop – европейский сервис генетического тестирования для собак, котов и лошадей;

Genesis Hospital – ветеринарная лаборатория в Киеве, проводящая широкий спектр исследований для животных.

В большинстве случаев владельцу присылают специальный набор для забора материала. Чаще всего это ватная палочка для мазка с внутренней поверхности щеки животного. Далее образец отправляют в лабораторию по почте или через ветеринарную клинику.

Зачем делать эти тесты?

Возможности современных генетических тестов значительно шире, чем просто определение породы. В зависимости от типа исследования может показать:

происхождение и состав пород;

генетическое родство;

риски наследственных заболеваний;

мутации, которые могут передаваться потомству;

цвет шерсти и другие внешние признаки;

уровень инбридинга;

индивидуальный ДНК-профиль животного.

Некоторые современные панели анализируют более 300 генетических заболеваний собак. Среди них – нарушения нервной системы, проблемы со зрением, эндокринные болезни, гемофилия, патологии опорно-двигательного аппарата и другие наследственные состояния.

Адам Бойко, доцент кафедры биомедицинских наук в Ветеринарном колледже Корнельского университета, объясняет: генетический анализ может помочь не только заводчикам, но и обычным владельцам домашних животных.

Во-первых, это важно для профилактики заболеваний. Если тест выявляет генетическую предрасположенность к определенной болезни, ветеринар может рекомендовать дополнительные обследования, изменение питания или регулярный мониторинг здоровья.

Во-вторых, ДНК-профиль помогает подтвердить происхождение животного и избежать мошенничества при покупке породистых собак. Также генетические тесты используют для поиска потерянных или похищенных животных. ДНК-профиль фактически работает как биологический паспорт, который невозможно подделать.

Отдельное направление – профессиональное разведение животных. Заводчики используют результаты тестов, чтобы избегать скрещивания носителей опасных мутаций и уменьшать риски наследственных болезней у потомства.

Кого "разоблачил" тест ДНК?

Владелец щенка по имени Аполо пережил настоящий шок после результатов ДНК-теста своего любимца. Мужчина был убежден, что воспитывает веймаранера, ведь пес имел характерный серебристый окрас и похожую внешность.

Впрочем, результаты генетического анализа оказались неожиданными: Аполо на 51,4% является лабрадором-ретривером и на 48,6% – догом. Владелец признался, что был полностью уверен в своей версии относительно породы собаки, особенно когда тот был маленьким щенком.

В заметке мужчина также показал серию фото Аполо в разном возрасте – от трех до семи месяцев. Пользователи Reddit активно обсуждали результаты теста и отмечали, что тоже сначала считали собаку веймаранером. Некоторые комментаторы обратили внимание на большие лапы и мордочку Аполо, которые, по их мнению, все же намекали на примесь других пород.