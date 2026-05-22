История быстро стала вирусной в Reddit и вызвала оживленное обсуждение среди пользователей соцсетей.

Смотрите также Глазки родникового цвета: как собака-альбинос с "макияжем" влюбила в себя весь TikTok

Кем оказался щенок Аполо?

Владелец щенка Аполо был убежден, что его домашний любимец принадлежит к породе веймаранер. Однако результаты ДНК-теста полностью изменили представление мужчины о происхождении собаки и изрядно его удивили.

Историю опубликовал пользователь Reddit под ником u/KH33T4H. В заметке мужчина рассказал, что изначально был уверен: Аполо – именно веймаранер. К такому выводу его подтолкнули характерный серебристый окрас щенка, телосложение и внешность в раннем возрасте.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Впрочем, когда владелец решил сделать ДНК-тест, результаты оказались совсем неожиданными. Анализ показал, что Аполо на 51,4% является лабрадором-ретривером и на 48,6% догом.

Результат теста Аполо / Фото u/KH33T4H

Сам владелец не скрывал удивления. По его словам, он был абсолютно убежден в своей версии относительно породы собаки, ведь внешность Аполо очень напоминала классического веймаранера, особенно когда тот был маленьким щенком. В вирусном посте мужчина опубликовал серию фотографий Аполо в разном возрасте.

На первых кадрах собачке около трех-четырех месяцев, а на последних – уже почти семь. Именно взрослея, собака начала демонстрировать черты, которые больше напоминали лабрадора и дога, чем веймаранера.

Щенок Аполо / Фото u/KH33T4H

История быстро привлекла внимание пользователей Reddit. В комментариях люди признавались, что также сначала были уверены: пес является веймаранером. Один из пользователей написал, что никогда раньше не видел собаку такого серебристого цвета, который не был бы этой породы.

Другие же обратили внимание на мордочку и белое пятно на груди Аполо, которые, по их мнению, больше напоминали лабрадора. Некоторые также отметили, что большие лапы щенка сразу намекали на то, что пес вырастет значительно большим, чем типичный веймаранер. Поэтому версия с примесью дога многим показалась вполне логичной.

Как работает ДНК-тест для собак?

ДНК-тесты для собак работают по принципу анализа генетического материала, который берут из слюны или клеток слизистой оболочки щеки животного.

Чаще всего владельцу достаточно провести специальным тампоном по внутренней части щеки собаки и отправить образец в лабораторию. После этого специалисты выделяют ДНК и исследуют тысячи генетических маркеров, которые помогают определить породу, наследственные черты и возможные генетические заболевания.

Embark объясняет, что ДНК содержит уникальный генетический код каждого животного, а современные технологии позволяют создать своеобразный "генетический отпечаток" собаки.

В лабораториях ДНК собаки проверяют с помощью специальных микрочипов, которые анализируют сотни тысяч участков генома. Полученные данные сравнивают с большими базами пород собак, чтобы определить, какие именно породы присутствуют в родословной животного.

Такие тесты могут показать не только породу, но и склонность к определенным болезням, особенности внешности и даже родственные связи между собаками. В то же время эксперты отмечают, что ни один тест не гарантирует абсолютной точности, особенно если смешанные породы были у предков много поколений назад.

Кого еще "разоблачил" тест ДНК?

История женщины из китайского города Цзиньчжун в очередной раз показала, насколько обманчивой может быть внешность маленьких животных. Ван приобрела щенка почти за 200 долларов, будучи убежденной, что покупает японского шпица.

Однако уже через несколько месяцев поведение и внешность домашнего любимца начали вызывать сомнения: животное не лаяло, отказывалась от собачьего корма, а ее мордочка становилась все более похожей на лисью.

В подобных случаях ветеринары советуют проводить ДНК-тесты, которые помогают точно определить вид и происхождение животного. Полученные образцы сравнивают с базами генетических данных различных животных, что позволяет установить не только породу собаки, а иногда даже обнаружить, что животное вообще принадлежит к другому виду.

В случае Ван окончательную правду подтвердил работник местного зоопарка, который заявил, что "шпиц" на самом деле является прирученной лисой. История быстро стала вирусной в сети.