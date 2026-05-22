Історія швидко стала вірусною у Reddit та викликала жваве обговорення серед користувачів соцмереж.

Дивіться також Оченята джерельного кольору: як собака-альбінос з "макіяжем" закохала в себе весь TikTok

Ким виявилося цуценя Аполо?

Власник цуценяти Аполо був переконаний, що його домашній улюбленець належить до породи веймаранер. Однак результати ДНК-тесту повністю змінили уявлення чоловіка про походження собаки та неабияк його здивували.

Історію опублікував користувач Reddit під ніком u/KH33T4H. У дописі чоловік розповів, що від самого початку був упевнений: Аполо – саме веймаранер. До такого висновку його підштовхнули характерний сріблястий окрас цуценяти, статура та зовнішність у ранньому віці.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Втім, коли власник вирішив зробити ДНК-тест, результати виявилися зовсім несподіваними. Аналіз показав, що Аполо на 51,4% є лабрадором-ретривером та на 48,6% догом.

Результат тесту Аполо / Фото u/KH33T4H

Сам власник не приховував здивування. За його словами, він був абсолютно переконаний у своїй версії щодо породи собаки, адже зовнішність Аполо дуже нагадувала класичного веймаранера, особливо коли той був маленьким цуценям. У вірусному дописі чоловік опублікував серію фотографій Аполо у різному віці.

На перших кадрах песику близько трьох-чотирьох місяців, а на останніх – уже майже сім. Саме дорослішаючи, собака почав демонструвати риси, які більше нагадували лабрадора та дога, ніж веймаранера.

Цуценя Аполо / Фото u/KH33T4H

Історія швидко привернула увагу користувачів Reddit. У коментарях люди зізнавалися, що також спершу були впевнені: пес є веймаранером. Один із користувачів написав, що ніколи раніше не бачив собаку такого сріблястого кольору, який не був би цієї породи.

Інші ж звернули увагу на мордочку та білу пляму на грудях Аполо, які, на їхню думку, більше нагадували лабрадора. Дехто також зазначив, що великі лапи цуценяти одразу натякали на те, що пес виросте значно більшим, ніж типовий веймаранер. Через це версія з домішкою дога багатьом здалася цілком логічною.

Як працює ДНК-тест для собак?

ДНК-тести для собак працюють за принципом аналізу генетичного матеріалу, який беруть зі слини або клітин слизової оболонки щоки тварини.

Найчастіше власнику достатньо провести спеціальним тампоном по внутрішній частині щоки собаки та відправити зразок до лабораторії. Після цього фахівці виділяють ДНК та досліджують тисячі генетичних маркерів, які допомагають визначити породу, спадкові риси та можливі генетичні захворювання.

Embark пояснює, що ДНК містить унікальний генетичний код кожної тварини, а сучасні технології дозволяють створити своєрідний "генетичний відбиток" собаки.

У лабораторіях ДНК собаки перевіряють за допомогою спеціальних мікрочипів, які аналізують сотні тисяч ділянок геному. Отримані дані порівнюють із великими базами порід собак, щоб визначити, які саме породи присутні у родоводі тварини.

Такі тести можуть показати не лише породу, а й схильність до певних хвороб, особливості зовнішності та навіть родинні зв’язки між собаками. Водночас експерти наголошують, що жоден тест не гарантує абсолютної точності, особливо якщо змішані породи були у предків багато поколінь тому.

Кого ще "викрив" тест ДНК?

Історія жінки з китайського міста Цзиньчжун вкотре показала, наскільки оманливою може бути зовнішність маленьких тварин. Ван придбала цуценя майже за 200 доларів, бувши переконаною, що купує японського шпіца.

Однак уже через кілька місяців поведінка та зовнішність домашнього улюбленця почали викликати сумніви: тварина не гавкала, відмовлялася від собачого корму, а її мордочка ставала дедалі більш схожою на лисячу.

У подібних випадках ветеринари радять проводити ДНК-тести, які допомагають точно визначити вид та походження тварини. Отримані зразки порівнюють із базами генетичних даних різних тварин, що дозволяє встановити не лише породу собаки, а іноді навіть виявити, що тварина взагалі належить до іншого виду.

У випадку Ван остаточну правду підтвердив працівник місцевого зоопарку, який заявив, що "шпіц" насправді є прирученою лисицею. Історія швидко стала вірусною в мережі.