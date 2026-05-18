Власниця собаки, пані Валерія, розповіла 24 Каналу про те, яке воно – виховання собаки-альбіноса, і як легкий макіяж прикрашає мордочку її улюблениці.

Цікаво Маленька, але небезпечна: яку породу собак найбільше бояться всі ветеринари

Що відомо про Білочку?

Господарка зазначила, що собаку їй привезли родичі зі Львівської області ще цуценям – від звичайної дворової собаки. "Я пам'ятаю, як вперше її побачила: вона була вся біленька, й носик рожевий постійно тягнула до верху, нагадуючи маленьке поросятко", – поділилася спогадами Валерія.

"Це така вона була маленька" / Фото з архіву Валерії, надане 24 Каналу

Свою улюбленицю вона описує як дуже лагідну, ніжну та контактну – Білочка любить, коли її гладять і приділяють їй увагу. У родині раніше вже був інший пес без породи на ім'я Куцик, який нині старіє, тому Білочка часто поводиться насторожено й "охороняє" дім, коли приходять сторонні люди.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Про те, що вона альбінос я дізналася по характерних рисах: повністю біла шерсть, рожевий носик і ротик, ну і звісно її прекрасні оченята джерельного кольору, які вона від світла постійно мружить,

– розповіла дівчина.

Валерія дуже любить тварин: дивіться її фото з Білочкою

Вона уточнила, що собаці приблизно півтора року. Власниця каже, що зовсім не очікувала популярності своїх відео в TikTok, оскільки просто знімає своїх домашніх тварин, яких дуже любить.

Ідея стильних брівок для улюблениці з'явилася після того, як собака постійно підбігала до неї під час макіяжу. Загалом же, Білочка в ці моменти дозволяє себе гладити і поводиться дуже спокійно. "Брови я малюю спеціальним олівцем з природних компонентів, які не шкодять її здоров'ю", – підкреслила Валерія.

Як виглядає Білочка з нафарбованими бровами: дивіться відео зі сторінки її власниці в TikTok

Чим унікальні собаки-альбіноси?

У собак-альбіносів шерсть зазвичай має дуже світлий кремовий або чисто білий відтінок, а очі – блакитні або майже безбарвні. Фахівці з American Kennel Club пояснили, що окремої породи "альбінос" не існує: така особливість може траплятися у різних порід, зокрема у:

доберманів;

мопсів;

пекінесів;

лхаса-апсо;

померанських шпіців;

такс та інших.

Через схожий зовнішній вигляд альбінізм інколи плутають із так званим "подвійним мерле" або просто дуже світлим забарвленням шерсті. Визначальною ознакою справжнього альбінізму є повна відсутність пігменту на всьому тілі: немає темних плям на шерсті чи шкірі, а всі частини, які зазвичай мають колір – повіки, губи, подушечки лап і ніс – залишаються рожевими.

Очі в таких собак часто здаються червонуватими при світлі, оскільки через відсутність пігменту просвічуються судини в сітківці. Альбінізм у собак зустрічається рідко, зокрема, тому, що відповідальні заводчики зазвичай уникають його розведення через пов'язані ризики для здоров'я.

Які ризики мають собаки-альбіноси?

Однією з головних проблем є чутливість до світла: райдужка майже не блокує світлові промені, тому очі не можуть нормально регулювати кількість світла.

Через це яскраве освітлення може викликати дискомфорт і змушувати тварину часто мружитися. Також у них може бути знижена якість зору, включно з гіршим нічним баченням і менш чітким сприйняттям об’єктів.

Окрім цього, у деяких дослідженнях зазначається, що альбінізм у собак може бути пов’язаний із кількома різними генетичними мутаціями, тому прояви можуть відрізнятися залежно від породи. У деяких з них вищий ризик уражень шкіри, включно з можливим розвитком новоутворень.

Що треба знати про догляд за такими улюбленцями?

Експерти з PetMD зауважили, що через ці особливості догляд за такими тваринами має бути обережнішим: рекомендується обмежувати тривале перебування на яскравому сонці, захищати шкіру від ультрафіолету, а інколи використовувати додатковий захист на кшталт одягу або спеціальних окулярів.

Будь-який раз, коли їм доводиться виходити на вулицю під яскраве сонячне світло, для захисту слід розглядати використання сонцезахисного крему або навіть додаткового одягу,

– пояснила Стефані Памфрі, доцентка ветеринарної офтальмології Школи ветеринарної медицини Каммінгса при Університеті Тафтса.

До речі, виховуючи чотирилапого, не слід нехтувати його активністю – натомість подбайте про його якісне дозвілля й оберіть улюбленцю хороші іграшки.

При цьому експерт із догляду за собаками Том Меймон зазначає, що деякі іграшки можуть бути небезпечними для домашніх тваринок. Він радить обирати лише якісні вироби, спеціально створені для собак, регулярно перевіряти їх на пошкодження та не використовувати дешеві або сумнівні іграшки, особливо ті, що містять дрібні або небезпечні елементи.