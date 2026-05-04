Про потенційно небезпечні для собак іграшки детальніше розповів ветеринар Том Мейсон із Perfect Pet Insurance.

Наскільки важливі для чотирилапих іграшки?

Іграшки для собак створені для того, щоб розважати тварин, підтримувати їхню розумову активність і запобігати небажаній поведінці, однак не всі з них є безпечними.

Як зазначає Мейсон, небезпека може ховатися в неякісному пластику, що легко ламається, у мотузках, які розпускаються, або в конструкціях, що не відповідають розміру, породі чи стилю гризіння собаки.

Особливу увагу слід приділяти собакам із сильним типом гризіння, адже вони мають вищий ризик пошкодження зубів, удушення або проблем із травленням, якщо їм дати занадто тверді, малі або крихкі іграшки. Фахівець підкреслює, що іграшки мають бути спеціально призначені для собак, а також регулярно перевірятися на зношення і замінюватися при перших ознаках пошкодження.

Також він радить підбирати іграшки відповідно до розміру, породи та поведінкових особливостей тварини, а не орієнтуватися лише на ціну чи зручність. За словами ветеринара, найбезпечнішими є якісні вироби від перевірених брендів, підібрані за розміром і стилем гри собаки.

Крім того, він рекомендує обов'язково контролювати перші ігри з новою іграшкою, регулярно оглядати її стан і одразу прибирати, якщо з'являються пошкодження. Особливо уважними слід бути з цуценятами.

Хоча вибір іграшки може здаватися простим, неправильне рішення здатне призвести до серйозних травм і витрат на лікування, тому варто підходити до цього відповідально. З цією метою фахівець виокремив п'ять типів іграшок, яких він не рекомендує для власного собаки.



Як підібрати іграшки для собаки

Перший тип – надто тверді іграшки з пластику або металу

Попри уявну міцність, вони можуть нашкодити зубам, особливо у собак, які активно гризуть. Якщо матеріал твердіший за зуби тварини, він становить потенційну загрозу.

Другий тип – дешеві гумові або пластикові вироби низької якості

Вони швидко ламаються, розпадаються на частини та можуть містити небезпечні матеріали. Це створює ризик удушення або кишкової непрохідності.

Третій тип – мотузкові іграшки, що розпускаються

Поки вони цілі, вони безпечні та популярні, але після зношення нитки можуть ковтатися і викликати проблеми з травленням або закупорку кишківника.

Четвертий тип – тенісні м'ячі

Хоча собаки їх люблять, стандартні варіанти не призначені для гризіння. Їхня абразивна поверхня поступово стирає зубну емаль, а неправильний розмір може призвести до удушення.

П'ятий тип – невеликі іграшки або ті, що мають дрібні елементи

Пищалки, ґудзики, очі або інші деталі можуть легко відірватися. Такі частини здатні потрапити в дихальні шляхи або травний тракт, що особливо небезпечно для великих собак і сильних гризунів.

Які саме іграшки підійдуть для собаки?

Серед вдалих варіантів іграшок називають недорогу жувальну кістку – вона підходить для собак, які люблять активно гризти, добре витримує навантаження і зручна навіть у дорозі.

Також експерти радять звернути увагу на гумові іграшки з можливістю наповнення ласощами, які довго займають тварину і легко миються. Популярними залишаються також:

м'які іграшки з пищалками;

міцні кільця-фрісбі з посиленими швами.

Ветеринари також радять різноманітні способи зайняти собаку, щоб уникнути нудьги й руйнівної поведінки: це можуть бути пошукові ігри, іграшки-головоломки або навчання новим командам.

Як провести час з улюбленцем, що він не сумував?

Щоб проводити більше часу з собакою і зміцнювати зв'язок, достатньо простих речей. Щоденні прогулянки – один із найкращих варіантів: вони дають рух і нові враження, особливо якщо змінювати маршрути.

Також варто частіше брати улюбленця із собою, зокрема, у кафе, на ринок чи на природу, адже спільні поїздки й активності лише зближують. Вдома важливо приділяти час іграм та розумовим завданням – це допомагає уникнути нудьги й тривожності.

Не менш корисні короткі тренування: вони розвивають навички, дисципліну й довіру між власником і твариною. Водночас навіть спокійний відпочинок разом – на дивані чи на свіжому повітрі – важливий, адже присутність господаря дає собаці відчуття безпеки.