Про те, як обрати безпечні іграшки для своїх домашніх улюбленців, розповідають експерти з American Humane Society.

На що звернути увагу при виборі іграшок для улюбленців?

Фахівці наголошують, що іграшки потрібні для рухової активності, розвитку мислення та зниження стресу пухнастиків. Проте щороку тисячі тварин отримують травми або мають проблеми зі здоров'ям через неякісні чи неправильно підібрані предмети для гри.

Небезпеку можуть становити дрібні деталі, гострі краї або токсичні матеріали. Тож критично важливо усвідомлено вибирати іграшки, як для собак, так і для котів.

Передусім варто враховувати розмір, вік і характер гри тваринки. Те, що захоплює кошеня, може бути незручним для літнього кота. Водночас іграшка для цуценяти не завжди підійде дорослому собаці.

Загалом фахівці рекомендують спостерігати за улюбленцем під час гри з новими предметами, регулярно оглядати іграшки на наявність пошкоджень, а також відразу замінювати зіпсовані речі. При цьому є певні моменти, на які варто звернути увагу окремо в догляді за собакою і за котом.

Для гавчиків:

обирайте вироби з міцних і нетоксичних матеріалів (якщо це їстівні жувальні ласощі, переконайтеся, що вони легко перетравлюються; за потреби порадьтеся з ветеринаром);

уникайте предметів, які можна проковтнути або які можуть кришитися;

ставтеся обережно до напису "незнищенна", адже жодна іграшка не служить вічно.

Для мурчиків:

перевіряйте, чи добре закріплені шнурки, пір'я та дзвіночки.

не купуйте вироби з елементами, що можуть відірватися й потрапити до шлунка;

час від часу змінюйте інтерактивні іграшки, щоб підтримувати інтерес.

Які найкращі іграшки для собак?

У матеріалі NYT йдеться про те, що хорошою іграшкою для чотирилапого може бути м'яч середнього розміру з міцної гуми. Він довговічний, добре відскакує від газону, яскравий і помітний у траві, а ще тримається на воді.

Розважити песика також можуть пищалки з частотою, яку чують лише собаки. Для людей вони майже беззвучні, зате пес отримує таке ж задоволення від гри.

Чотирилапим може сподобатися й куля з отвором для корму або ласощів. Собака має котити чи підкидати її, щоб дістати їжу. Ця іграшка розвиває розумову активність і може слугувати заміною миски.



Які іграшки підійдуть собакам / Фото Unsplash

До хороших варіантів іграшки належить і бюджетна жувальна кістка для собак, які люблять гризти. Вона витримує інтенсивне використання й зручна для подорожей. Серед інших цікавинок для пухнастиків експерти виокремлюють такі:

гумова іграшка , яку можна наповнювати готовими або домашніми замороженими ласощами. Легко миється й довго займає собаку;

, яку можна наповнювати готовими або домашніми замороженими ласощами. Легко миється й довго займає собаку; м'яка іграшка з пищалкою, яку собаки люблять обіймати, носити та гризти;

з пищалкою, яку собаки люблять обіймати, носити та гризти; міцне кільце-фрісбі з посиленими швами та кількома пищалками;

з посиленими швами та кількома пищалками; іграшка без наповнювача: навіть якщо зовнішній шар пошкодиться, всередині залишається гумова основа, якою можна користуватися далі.

Які іграшки обрати для кота?

Фахівці з The Spruce Pets пояснили, що гарною ідеєю буде вудочка з котячою м'ятою, яка має гнучку ручку, пружний шнур, пір'я та наповнювач і призначена для активного "полювання мурчика. Така іграшка заохочує стрибки, переслідування й "захоплення здобичі".

Пластикові мишки, які наповнюються кормом або ласощами теж припадуть до душі котику. Улюбленець має добувати з них їжу під час гри. Такі дрібнички підходять для мисливського інстинкту й контролю харчування, але можуть розсипати корм.



Які іграшки обрати для кота / Фото Unsplash

До вподоби мурчику буде й ігровий тунель із підвісними іграшками, світлом і звуком. Ця річ сприяє хованню, переслідуванню та активній грі. Кошенятам вона підходить більше, ніж великим котам. Експерти радять придивитися й до таких іграшок:

довга вудочка з пір'ям , яка має змінні насадки;

, яка має змінні насадки; гнучка трубка-"кікер", усередині якої є дзвіночки, туди також можна ховати ласощі;

усередині якої є дзвіночки, туди також можна ховати ласощі; інтерактивна зарядна іграшка, що автоматично рухається в різних режимах, імітуючи здобич.

що автоматично рухається в різних режимах, імітуючи здобич. ігровий килимок;

картонна дряпалка.

