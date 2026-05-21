Ветеринар Джуліан Нортон пояснив, що собаки сприймають людину як частину своєї зграї або ж навіть сім'ї і через такі дії намагаються встановити контакт та привернути увагу. Детальніше цю тему розкрили на сайті Express.

Чому пес облизує обличчя власника?

Спеціаліст зазначив, що штовхання носом, "нюхання" та інші подібні поведінкові прояви не є випадковими – це способи, якими собака намагається взаємодіяти з людиною та бути ближчою до неї.

Разом із тим, у PetMD наголосили на ще одному важливому аспекті. Ще у щенячому віці хвостики лижуть морду матері, сигналізуючи про голод або потребу в турботі, а згодом переносять цю звичку на людей, щоб отримати увагу, ласку чи гру.

Лизання, каже Джуліан Нортон, може бути способом "зчитування" емоційного стану людини. Через це собака ніби намагається зрозуміти настрій господаря.



Пес "сканує" вашу поведінку язиком

Загалом така поведінка є проявом прихильності, емоційного зв'язку та бажання бути частиною родини, отримати увагу та контакт.

Окрім лизання, собаки використовують і інші сигнали для комунікації. Наприклад, махання хвостом часто неправильно трактують як однозначну ознаку радості, хоча насправді значення залежить від положення хвоста, швидкості руху та напруженості.

До слова, авторка подкасту "Зі собакою можна" Юлія Татьяненко в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу уточнила, що собака справді радіє, коли його тіло розслаблене, хвіст рухається широко й м'яко, морда спокійна, а вуха не напружені.



Натомість швидкі й жорсткі рухи хвоста, напружене тіло або піднятий "дерев'яний" хвіст можуть свідчити про стрес чи збудження. Фіксований погляд і хвіст, що тремтить, інколи сигналізують про можливий конфлікт.

Також експерти зазначають, що собаки інколи можуть виглядати так, ніби "усміхаються".

Це не людська усмішка, але певні вирази морди у поєднанні з розслабленим тілом і виляючим хвостом можуть свідчити про грайливий і спокійний стан тварини.

Коли варто насторожитися?

У деяких випадках лизання свідчить про стрес чи тривогу. Якщо собака постійно щось вилизує – себе, людину, меблі чи килим – це, пояснюють експерти, може допомагати йому заспокоїтися, адже лизання сприяє виробленню ендорфінів.



Треба слідкувати за поведінкою собаки й розуміти мову його тіла

Також собаки лижуть людей через запахи й смаки: піт, сльози, залишки їжі, бактерії чи запах шкіри можуть здаватися їм привабливими.

Особливо часто вони лижуть обличчя, вуха або руки.

Іноді лизання – це не про любов, а про дискомфорт. Якщо пес напружений, відводить голову, притискає хвіст або лиже людину нав'язливо, це може бути спробою "заспокоїти" ситуацію та попросити дистанцію.

Як вплинути на таку поведінку песика?

Якщо улюблець вас облизує, і це викликає дискомфорт, варто промити шкіру теплою водою з антибактеріальним милом.

Важливо! Людям із алергією на собак рекомендують ретельно змити слину або шерсть, щоб уникнути реакції.

Щоб навчити песика не лизати обличчя, можна поступово навчити його команді чи сигналу, який означатиме, що потрібно зупинитися, або перенаправляти поведінку – наприклад, дозволяти лизати руки замість обличчя.

Або ж ви можете спробувати відволікти чотирилапого на іграшку. Проте з їхнім вибором треба бути обачними.

Які іграшки найкраще підійдуть собаці?

Том Меймон радить купувати якісні товари, створені саме для песиків, регулярно перевіряти їх на зношення та уникати дешевих виробів, особливо з дрібними елементами, які можуть бути небезпечними для тварини.

Серед хороших варіантів фахівці виділяють доступні жувальні кістки – вони підходять собакам, які люблять гризти, витримують активне використання та зручні для прогулянок чи поїздок.

Експерти також рекомендують гумові іграшки, у які можна ховати ласощі: вони надовго займають улюбленця та легко очищуються.

Популярністю користуються й м'які іграшки з пищалками, а також міцні кільця-фрісбі з посиленими швами.