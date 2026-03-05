О том, как выбрать безопасные игрушки для своих домашних любимцев, рассказывают эксперты из American Humane Society.
На что обратить внимание при выборе игрушек для любимцев?
Специалисты отмечают, что игрушки нужны для двигательной активности, развития мышления и снижения стресса пушистиков. Однако ежегодно тысячи животных получают травмы или имеют проблемы со здоровьем из-за некачественных или неправильно подобранных предметов для игры.
Опасность могут представлять мелкие детали, острые края или токсичные материалы. Поэтому критически важно осознанно выбирать игрушки, как для собак, так и для кошек.
Прежде всего стоит учитывать размер, возраст и характер игры животного. То, что увлекает котенка, может быть неудобным для пожилого кота. В то же время игрушка для щенка не всегда подойдет взрослой собаке.
В целом специалисты рекомендуют наблюдать за питомцем во время игры с новыми предметами, регулярно осматривать игрушки на наличие повреждений, а также сразу заменять испорченные вещи. При этом есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание отдельно в уходе за собакой и за котом.
Для лаек:
- выбирайте изделия из прочных и нетоксичных материалов (если это съедобные жевательные лакомства, убедитесь, что они легко перевариваются; при необходимости посоветуйтесь с ветеринаром);
- избегайте предметов, которые можно проглотить или которые могут крошиться;
- относитесь осторожно к надписи "неуничтожимая", ведь ни одна игрушка не служит вечно.
Для мурлык:
- проверяйте, хорошо ли закреплены шнурки, перья и колокольчики.
- не покупайте изделия с элементами, что могут оторваться и попасть в желудок;
- время от времени меняйте интерактивные игрушки, чтобы поддерживать интерес.
Какие лучшие игрушки для собак?
В материале NYT говорится о том, что хорошей игрушкой для четвероногого может быть мяч среднего размера из прочной резины. Он долговечный, хорошо отскакивает от газона, яркий и заметный в траве, а еще держится на воде.
Развлечь песика также могут пищалки с частотой, которую слышат только собаки. Для людей они почти беззвучны, зато пес получает такое же удовольствие от игры.
Четверолапым может понравиться и шар с отверстием для корма или лакомства. Собака должна катить или подбрасывать его, чтобы достать еду. Эта игрушка развивает умственную активность и может служить заменой миски.
Какие игрушки подойдут собакам / Фото Unsplash
К хорошим вариантам игрушки принадлежит и бюджетная жевательная кость для собак, которые любят грызть. Она выдерживает интенсивное использование и удобна для путешествий. Среди других интересностей для пушистиков эксперты выделяют следующие:
- резиновая игрушка, которую можно наполнять готовыми или домашними замороженными лакомствами. Легко моется и долго занимает собаку;
- мягкая игрушка с пищалкой, которую собаки любят обнимать, носить и грызть;
- прочное кольцо-фрисби с усиленными швами и несколькими пищалками;
- игрушка без наполнителя: даже если внешний слой повредится, внутри остается резиновая основа, которой можно пользоваться дальше.
Какие игрушки выбрать для кота?
Специалисты из The Spruce Pets объяснили, что хорошей идеей будет удочка с кошачьей мятой, которая имеет гибкую ручку, упругий шнур, перья и наполнитель и предназначена для активной "охоты мурлыки. Такая игрушка поощряет прыжки, преследование и "захват добычи".
Пластиковые мышки, которые наполняются кормом или лакомством тоже придутся по душе котику. Питомец должен добывать из них пищу во время игры. Такие безделушки подходят для охотничьего инстинкта и контроля питания, но могут рассыпать корм.
Какие игрушки выбрать для кота / Фото Unsplash
По душе мурлыке будет и игровой тоннель с подвесными игрушками, светом и звуком. Эта вещь способствует прятанию, преследованию и активной игре. Котятам она подходит больше, чем большим котам. Эксперты советуют присмотреться и к таким игрушкам:
- длинная удочка с перьями, которая имеет сменные насадки;
- гибкая трубка-"кикер", внутри которой есть колокольчики, туда также можно прятать лакомства;
- интерактивная зарядная игрушка, автоматически двигающаяся в разных режимах, имитируя добычу.
- игровой коврик;
- картонная царапалка.
