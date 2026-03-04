Такие кошачьи трюки на возвышенности имеют вполне логичные причины. О них пишут специалисты из Feliway.

Почему коты так любят лазить по деревьям?

Прежде всего эксперты отмечают, что мурчики на самом деле обожают порой забраться как можно выше, потому что оттуда легко наблюдать за своей территорией. Предки наших котиков караулили добычу с веток, и современные коты делают так же.

К тому же на крепких ветках можно удобно устроиться и вздремнуть. Некоторые из них настолько широкие, что коты могут спокойно себе улечься, сохраняя равновесие. Нередко мурчики выбирают раскидистые деревья и для укрытий.

Ведь собаки в свою очередь не умеют лазить, поэтому это еще одна причина, или скорее потребность для пушистиков овладеть умением лазить по деревьям. Именно там коты чувствуют себя в безопасности.

Кроме всего выше указанного, специалисты сообщают, что такая активность идет на пользу здоровью мурчиков. Растягивание, прыжки и балансировка поддерживают гибкость тела и сохраняют мышцы в тонусе. А усы помогают ориентироваться среди веток и листьев.

Также коты любят приключения, вызванные инстинктами. Их зрение прекрасно приспособлено к темноте и чувствительно к малейшим движениям. Увидеть птицу или мелкое животное и удержаться от преследования для них почти невозможно. Поэтому пушистики с удовольствием отправляются на охоту, подкрадываются, прыгают и исследуют мир.

Каким котам лазить по деревьям удается лучше всего?

Эксперты из World Animal Foundation составили перечень пород, которые смогли развить этот инстинкт настолько сильно, что превращают когтеточки, полки и даже дверные рамы в настоящие "вертикальные площадки".

1. Мейн-кун

Это крупные коты с характерными кисточками на ушах и спокойной уверенностью. Они ласковые, ориентированы на людей, любят взаимодействие, но сохраняют уравновешенность. Их ум заметен в том, как быстро они приспосабливаются к быту.



Мейн-кун / Фото Unsplash

Эти пушистики с интересом исследуют высоту, но делают это размеренно и осторожно. Они скорее аккуратно поднимутся на шкаф или подоконник, чем будут прыгать бездумно. Крепкое телосложение помогает им уверенно подниматься и так же контролируемо спускаться.

2. Абиссинская кошка

Стройная, живая и постоянно заинтересованная всем вокруг, абиссинская кошка выглядит так, будто всегда спешит по важным делам. Она обожает активность и быть в центре событий. Лазанье для нее – это способ потратить энергию и удовлетворить любопытство.

Абиссинская кошка легко покоряет шкафы и полки, выбирая самую высокую точку в комнате. Ее движения быстрые, легкие и игривые.



Абиссинская кошка / Фото Unsplash

3. Бенгальская кошка

Бенгалы – яркие, спортивные и очень уверенные в себе. Кроме эффектного окраса, они отмечаются сообразительностью и неисчерпаемой энергией. Для них лазание – почти миссия.



Бенгальская кошка / Фото Unsplash

Они прыгают, поднимаются и осматривают территорию сверху, используя каждую возможность подняться выше. В то же время если не обеспечить достаточно активности, могут придумать собственные "приключения".

4. Сиамская кошка

Эти мурчики очень общительные, громкие и привязаны к человеку. Они следуют за хозяином и жаждут внимания. Несмотря на изящное телосложение, они довольно атлетичны. Сиамцы любят занимать высокие места, чтобы наблюдать и "комментировать" события. Им важно быть вовлеченными в жизнь семьи.



Сиамская кошка / Фото Unsplash

5. Сибирская кошка

Сибирские коты – крепкие, пушистые и уравновешенные любимцы. Они ласковые, но не навязчивые, часто сами решают, когда нуждаются во внимании. Лазание для них – это сочетание силы и равновесия. Они легко преодолевают высоту, отдавая предпочтение стабильным поверхностям.



Сибирская кошка / Фото Unsplash

6. Норвежская лесная кошка

Эта порода имеет величественный вид и независимый характер. Она дружественная, но самостоятельная, любит пространство и уверенно чувствует себя на высоте. Лазание – часть ее естественного поведения. Норвежские лесные коты ценят прочные конструкции и высокие лежанки, откуда можно наблюдать за домом.



Норвежская лесная кошка / Фото Unsplash

7. Бурманская кошка

Представители этой породы очень ласковые, игривые и ориентированы на человека. Они любят быть рядом и часто ведут себя как энергичные компаньоны. Бурманские коты лазают в основном во время игры или чтобы быть ближе к хозяину. Их атлетическое телосложение позволяет уверенно прыгать и двигаться.



Бурманская кошка / Фото Unsplash

Все эти породы имеют сильное влечение к высоте. Если вы готовы обустроить безопасное вертикальное пространство, такие коты подарят много активности, наблюдений с верхних "этажей" и ярких моментов в доме.

