Тренд Nekteso, в котором владельцы проверяют "кошачьи ладошки", появился в Японии. Об этом рассказывает биолог Саския Шнайдер.

Смотрите также Международный день кота: 7 удивительных фактов о пушистых любимцах

Тренд с ТикТока – правда или вымысел?

Nekteso – тренд из Японии, который работает подобно "гаданию у прорицательницы на ярмарке". Концепцию создал японец Акацуки, "большой любитель котов и хиромант".

Термин сочетает в себе слова "neko" (кот) и "teso" (чтение по лапе). Первое издание японского автора было опубликовано в 2013 году, поэтому тренд чтения по лапам не является новым.

Биолог Саксия Шнайдер решила проверить "кошачье гадание" на собственном опыте. Она является владелицей кошки Мирити породы мейн-кун.

По словам исследовательницы, поймать любимицу, чтобы "погадать" по ее лапкам оказалось не так уж и просто. Но это все же удалось сделать благодаря объятиям. Женщина определила, что ее кошке подходит форма "ракета" или треугольник. И к большому удивлению описание на удивление хорошо подходило животному.

Совпало то, что Свити хорошо ладит с другими котами, но не любит, когда ее берут на руки. Обнимается только на ее условиях. Описание авантюрной девушки также подходит, поскольку кошка даже присоединяется к ним на прогулке на заднем дворе,

– говорит биолог.

Как замечает специалист, тем, кто хорошо знает своего кота, не нужна форма лапы, чтобы прочитать его характер, но немного кошачьего мистицизма никому не помешало.

Как определить характер кота по подушечкам?

Эксперты AddPets выделяют пять основных типов:

"Пудинг" (округлая форма) – преданные коты, которые очень любят своих хозяев. Они могут реагировать на любую несправедливость.

"Трилистник" – имеют характер собаки и быстро привязываются к людям.

"Ракета" – кот-босс, они идут своим путем и не поддаются влиянию.

"Сердечко" – общительные коты, которые любят всех на свете. Им нравится получать много внимания.

"Рисовые зернышки" – коты этого типа очень нежные и ласковые, но в то же время робкие и тревожные.

Пять типов кошачьих лап и их характеры. Смотрите видео: AddPets

Специалисты отмечают, что подушечки лапок кота могут многое рассказать о его характере и поведении. Наблюдая за ними, можно лучше понять своего любимца и его потребности.

Знание о форме лап помогает владельцам предсказать поведение кота, наладить с ним контакт и сделать совместную жизнь более гармоничной и интересной.