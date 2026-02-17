К этой дате 24 Канал собрал самые интересные факты о котах, которые подтверждают: эти животные значительно умнее и сложнее, чем кажется.

Смотрите также Зачем коты прикрывают мордочку во время сна

Факты о котах, о которых вы даже не догадывались

Коты пришли в Европу вместе с римлянами. Исследование генома, которое провел Каан Керман , показало, что домашние коты появились в Европе около 2 тысяч лет назад – их привезли моряки для борьбы с грызунами на кораблях.

Исследование генома, которое провел , показало, что домашние коты появились в Европе около 2 тысяч лет назад – их привезли моряки для борьбы с грызунами на кораблях. Коты не всегда были домашними. Предками современных котов считаются африканские дикие коты, которых люди начали приручать значительно позже, чем собак.

Предками современных котов считаются африканские дикие коты, которых люди начали приручать значительно позже, чем собак. Праздник появился в Италии. День кота в Европе начала итальянская журналистка Клаудия Анджелетти, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных.

День кота в Европе начала итальянская журналистка Клаудия Анджелетти, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Они "подстраивают" поведение под человека. Исследование показало, что коты меняют свою коммуникацию в зависимости от человека и способны адаптироваться к различным социальным ситуациям.

Исследование показало, что коты меняют свою коммуникацию в зависимости от человека и способны адаптироваться к различным социальным ситуациям. Они спят большую часть жизни. В среднем кот проводит во сне около 12 – 16 часов в сутки, восстанавливая энергию после коротких периодов активности.

В среднем кот проводит во сне около 12 – 16 часов в сутки, восстанавливая энергию после коротких периодов активности. Мурлыканье – не только об удовольствии. Коты могут мурлыкать не только от радости, но и во время стресса или даже когда чувствуют боль – это своеобразный механизм самоуспокоения.

Коты могут мурлыкать не только от радости, но и во время стресса или даже когда чувствуют боль – это своеобразный механизм самоуспокоения. Коты имеют уникальное социальное поведение. Несмотря на репутацию "одиночек", коты хорошо распознают людей, формируют привязанность и могут строить сложные социальные связи.

Что подарить любимцу на Международный день кошек?

К Международному дню кота хозяева часто радуют своих любимцев особыми подарками – и это не только о лакомствах, но и о заботе и развитии животного. Отличным вариантом станут новые игрушки: интерактивные удочки, мячики, мягкие мышки или туннели для активных игр.

Многие коты также оценят домики или теплые лежанки, где можно спокойно отдохнуть после забав. Не менее популярный подарок – когтеточка, которая помогает поддерживать когти в хорошем состоянии и сохранять мебель.

В то же время, как объясняет кошачий психолог и фелинолог Соня Вонс, игрушки для кошек важно подбирать в соответствии с возрастом животного.

По ее словам, котятам больше всего подходят маленькие мышки и легкие мячики, стимулирующие охотничий инстинкт и подвижность.

Взрослым котам уже стоит предлагать поисковые игрушки, а также специальные лабиринты для умственной активности. И, независимо от возраста, почти каждый кот будет рад новой когтеточке – это и полезно, и приносит животному удовольствие.

Перечень игрушек, которые можно подарить котику / Фото Соня Вонс

Однако даже с игрушками стоит быть очень осторожными. Некоторые вещи, которые мы покупаем для любимцев, могут оказаться очень опасными.