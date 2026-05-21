При этом он имеет особое отличие – полный контроль человека над собакой, ведь именно владелец принимает большинство решений, что уменьшает количество конфликтов и повышает общее удовлетворение от взаимоотношений. Результаты работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как ученые изучали связь между людьми и собаками?

В рамках работы более 700 владельцев собак оценивали 13 различных характеристик своих отношений с собакой и с четырьмя человеческими партнерами: ребенком, романтическим партнером, ближайшим родственником и лучшим другом.

Интересно! Результаты показали, что люди чаще всего ставят именно отношения со своей собакой на первое место по уровню удовлетворения и как лучший источник компаньонства.

Кроме того, многие участники считали, что именно собака "любит их больше всего" среди всех их социальных связей. Исследователи также отметили, что связь с собакой сочетает различные положительные черты человеческих отношений.

В частности, речь идет о высокой эмоциональной близости и заботливости, похожую на связь с ребенком, что одновременно демонстрирует низкий уровень конфликтности и антагонизма, как в дружбе с лучшим другом. Собаки также получили высокие оценки за надежность отношений и способность обеспечивать ощущение стабильности и поддержки.



Владельцы не скрывают своей любви к собакам / Фото Unsplash

Отдельно ученые обратили внимание на важный аспект – несмотря на то, что собаки воспринимаются как "члены семьи" или даже "замена детей", в этих отношениях всегда сохраняется неравенство, поскольку человек контролирует поведение животного.

Именно это, по словам исследователей, может объяснять высокий уровень удовлетворения владельцев, ведь в таких отношениях меньше непредсказуемости и напряжения, чем в человеческих контактах. В то же время исследование показало, что сильные и качественные отношения с людьми не уменьшают привязанности к собаке.

Наоборот, было обнаружено положительную корреляцию: люди, которые имеют хорошую поддержку в человеческом кругу, обычно также имеют прочную связь с собакой. Это означает, что собаки не компенсируют недостаток человеческих отношений, а скорее дополняют уже имеющуюся социальную сеть.

Как объясняют авторы работы, они ожидали, что люди с более слабыми социальными связями будут больше полагаться на собак, но результаты этого не подтвердили. Участники исследования в целом не использовали собак как замену недостаточной поддержки со стороны других людей.

Также ученые отметили, что выборка состояла из добровольцев, которые, вероятно, имели в среднем довольно положительные социальные отношения, поэтому результаты могут не полностью отражать опыт людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В таких случаях роль животных как эмоциональной поддержки может быть значительно больше.

Собаки предоставляют различные виды эмоциональной и социальной поддержки в зависимости от потребностей своих владельцев,

– добавила первый автор Борбала Турчан.

Как человек влияет на собаку?

Дрессировщица собак и специалистка по поведению домашних животных Сара Крокфорд объяснила, что собачки особенно чувствительны к настроению владельца: они могут перенимать тревожность, недоверие или напряжение, и это иногда проявляется в поведенческих проблемах.



Люди влияют на характер своих любимцев / Фото Unsplash

Поэтому часть трудностей с поведением животного может быть связана не только с ним, но и с тем, как ведет себя человек. Наши внутренние переживания, стресс, опыт и привычки влияют на то, как мы реагируем на собаку, а она – на нас.

Кстати, автор подкаста "С собакой можно" Юлия Татьяненко в эксклюзивном комментарии для 24 Канала развенчала так называемую "теорию доминантности". Такой подход уже считается устаревшим и ранее использовался для оправдания жестких методов воспитания – рывков, наказаний и запугивания. Современная поведенческая наука доказывает, что это только повышает стресс, ухудшает поведение и разрушает доверие между собакой и человеком. Зато поведение объясняют через эмоции, опыт, обучение и условия среды, а не через "борьбу за доминирование". Поэтому сейчас основа подхода – положительное подкрепление, понимание состояния животного и работа с причинами проблем, а не с наказаниями.

В сложных ситуациях животное может "отражать" состояние человека, поэтому обвинение только собаки часто не решает проблему. В воспитании четвероногих важна саморефлексия: чтобы помочь собаке, сначала стоит разобраться со своим состоянием, научиться управлять эмоциями и минимизировать стресс.

Также важно развивать эмпатию – пытаться понять, что чувствует животное и чего оно пытается избежать или достичь. Это помогает строить более спокойные и гармоничные отношения.

Почему собаки похожи на своих владельцев?

Исследователи отмечают, что собачки и их владельцы часто имеют заметное внешнее сходство – на это обращает внимание и Катрина Холланд из организации Dogs Trust. Научные работы показали, что люди нередко могут правильно "сопоставить" породистых собак с их хозяевами по фотографиям чаще, чем это можно было бы объяснить случайностью.

Более того, в экспериментах участники одинаково хорошо определяли пары как тогда, когда им говорили искать реальных владельцев и их собак, так и тогда, когда нужно было просто выбрать похожие лица.

Это свидетельствует о том, что ключевую роль играет именно визуальное сходство. Больше всего влияют черты лица, в частности форма и выражение глаз.