Последние недели своей жизни Лазарь жил с 29-летней Офели Будоль, которая забрала его из приюта. Об этом пишет France24.

Что известно о Лазаре?

Лазар, карликовый той-спаниель породы папийон со стоячими "ушами – бабочками", умер во Франции в возрасте 30 лет и пяти месяцев. Он родился 4 декабря 1995 года и долгие годы прожил с одним владельцем, пока тот не умер, после чего собака попала в благотворительный приют.

Там его нашла 29-летняя мать – одиночка Офели Будоль, которая сначала искала домашнего любимца для своей мамы, но решила забрать Лазара домой для себя. Пес жил вместе с сыном Будоль и двумя котами, а его хозяйка называла его "нашим маленьким дедушкой".

Его нашли рядом с телом его владельца. Я просидела рядом с ним полчаса, а потом сказала: "Послушайте, если никто не хочет его брать, я не против – главное, чтобы он ладил с котами,

– рассказала она.

Последние недели жизни Лазарь проводил в комфорте, хотя носил подгузники, почти не видел и не слышал, и спал большую часть времени. Однако, по словам Будоль, он оставался жизнерадостным и имел очаровательный характер.

Французские благотворители и работники приюта отметили, что Лазарь мог быть самой старой собакой в мире. Они проверили его дату рождения в двух реестрах и подали документы в Книгу рекордов Гиннеса для потенциальной регистрации.

Новость о смерти Лазаря вызвала широкий резонанс среди сторонников животных во Франции и мире. Его хозяйка вспоминает его как доброго, преданного и чрезвычайно жизнерадостного пса, который оставил неизгладимый след в сердцах тех, кто его знал.

Действительно ли Лазарь был самой старшей собакой в мире?

Португальский рафейру-ду-Алентежу по имени Бобби умер в 2023 году, и сначала его возраст оценивали в 31 год, что делало его претендентом на звание старейшей собаки в мире. Информация об этом появилась на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Однако в 2024 году провели детальную проверку документов и свидетельств по Бобби и обнаружил, что имеющиеся доказательства не являются достаточно убедительными для официального подтверждения рекорда. Поэтому Бобби не был внесен в Книгу рекордов как официальная самая старая собака.

Владельцы Бобби отметили, что он имел чрезвычайно активный характер даже в старости и стал символом долголетия своей породы.

До этого рекорд принадлежал другим долгожителям среди собак, но их возраст также всегда требует тщательной проверки. Однако возраст собак, которые превышают 20 – 25 лет, всегда трудно документально доказать, особенно в случае пород с длительным жизненным циклом.

В то же время, в случае подтверждения, Лазарь действительно может быть самым старшим псом на свете.

В каком возрасте собаки уже становятся долгожителями?

Собаки стареют быстрее людей, и определение "преклонный возраст" зависит от породы и размера животного. Маленькие породы, как той-терьеры или чихуахуа, обычно живут 12 – 16 лет, а иногда и дольше, тогда как крупные породы, например, немецкие доги или сенбернары, редко доживают до 10 – 12 лет.

По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, собаки старше 10 лет начинают испытывать физические изменения, характерные для старения: снижение активности, проблемы с суставами и зрением.

От 12 – 13 лет малых пород считают "долгожителями", а средние и крупные породы – старшими животными. Ветеринары рекомендуют специальные диеты, регулярные медицинские осмотры и адаптацию окружающей среды для обеспечения комфорта пожилых собак.

Долголетие собак также зависит от генетики, образа жизни и условий содержания. По словам экспертов, своевременная профилактика и правильный уход могут продлить активную жизнь собаки на несколько лет. Важно понимать, что старение у собак происходит быстрее, чем у людей, поэтому регулярное внимание к здоровью животного является ключевым.