Исследователи Университета Анкары предполагают, что причина может крыться в разном стиле общения мужчин и женщин с животными.

Почему коты по-разному ведут себя с мужчинами и женщинами?

Коты по-разному ведут себя с мужчинами и женщинами Новое исследование турецких ученых показало неожиданную закономерность: коты значительно чаще мяукают, мурлыкают или издают другие звуки, когда приветствуют именно мужчин.

Ученые из Университета Анкары проанализировали видео, записанные 31 владельцем котов. Участников попросили зафиксировать момент возвращения домой и вести себя максимально естественно, чтобы не влиять на поведение животного.

После анализа видео оказалось, что мужчины в среднем слышали 4,3 вокализации от своих котов в течение первых 100 секунд после возвращения домой. У женщин этот показатель был значительно ниже – только 1,8 вокализации.

Исследователи отмечают, что разница оказалась статистически существенной. В то же время ни возраст животного, ни его пол, ни порода почти не влияли на результаты.

Во время исследования ученые анализировали 22 различных типа поведения кошек. Среди них – зевота, движения хвостом, трение о ноги хозяина, реакции у миски с едой и другие сигналы. Однако именно вокализация стала единственной поведенческой особенностью, которая существенно зависела от пола владельца.

Ученые предполагают, что объяснение может быть связано с особенностями коммуникации. Предыдущие исследования свидетельствуют, что женщины обычно внимательнее реагируют на эмоции котов, чаще взаимодействуют с ними и лучше распознают их сигналы. Поэтому котам, вероятно, не нужно столь активно привлекать внимание женщин голосом. Зато мужчинам домашние любимцы могут "сигнализировать" громче и чаще.

Возможно, мужчинам нужны более четкие вокализации, чтобы заметить и понять потребности своих котов,

– предполагают авторы исследования.

Интересно, что вокализация почти не была связана с другими моделями поведения. Это означает, что мяуканье не обязательно свидетельствовало о голоде или стрессе.

По мнению исследователей, коты могут использовать голос как отдельный инструмент коммуникации с людьми – для привлечения внимания, демонстрации привязанности или взаимодействия с хозяином. Ученые также отмечают, что кошачьи приветствия являются "мультимодальными" – то есть животные одновременно используют различные сигналы: позы тела, движения хвоста, прикосновения и звуки.

Несмотря на то, что коты живут рядом с людьми уже тысячи лет, ученые до сих пор открывают новые детали их поведения и способов общения.

Авторы работы признают, что исследование имеет определенные ограничения – в нем участвовали только 31 владелец из одной страны. Однако использование реальных видеозаписей позволило получить более точные результаты, чем обычные опросы владельцев животных.

Ученые убеждены, что такие наблюдения помогают лучше понять эмоции котов и то, как домашние любимцы строят взаимодействие с людьми.

Почему вообще коты мяукают?

Домашние коты мяукают значительно чаще людям, чем другим котам. Именно так животные научились коммуницировать с людьми за тысячи лет жизни рядом с человеком.

Ученые из Cornell University объясняют, что коты используют мяуканье как способ получить пищу, внимание, заботу или реакцию от хозяина. Исследователи считают, что животные постепенно адаптировали свои звуки специально под человеческое восприятие.

Специалисты отмечают, что взрослые коты в природе редко используют мяуканье для коммуникации между собой. Зато этот звук преимущественно направлен именно на людей. По словам исследователя Николаса Никастро из Cornell University, коты прекрасно научились "управлять" людьми через голосовые сигналы. Они меняют интонацию, продолжительность и громкость мяуканья в зависимости от того, чего хотят достичь.

Например, короткое и мягкое мяуканье может означать приветствие или просьбу внимания, тогда как длинные и низкие звуки часто сигнализируют о требовании пищи или дискомфорте.

Другое исследование Cornell Feline Health Center показало, что некоторые коты способны менять тональность голоса так, чтобы она напоминала плач человеческого младенца. Именно поэтому людям сложно игнорировать кошачье мяуканье. Ученые считают, что за годы одомашнивания коты научились использовать те звуки, которые вызывают у человека сильную эмоциональную реакцию.

Причины кошачьего мяуканья могут быть разными:

просьба еды;

желание внимания;

стресс или тревога;

одиночество;

приветствие хозяина;

боль или дискомфорт;

просьба открыть дверь или окно.

Ветеринары советуют обращать внимание на резкие изменения в поведении животного. Если кот начал мяукать значительно чаще или громче без очевидной причины, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.