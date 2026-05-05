Подробнее о них рассказали специалисты из Catster. Там указали на признаки, которые нельзя игнорировать.

Какие причины мяуканья котов?

Просто болтливый характер

Некоторые коты от природы любят поговорить больше, чем другие (например, сиамские). Такие животные мяукают почти всегда: вы говорите – они отвечают, молчите – они все равно мяукают.

Часто их звуки не имеют конкретной цели – им просто нравится "говорить". Уровень "разговорчивости" может меняться с возрастом: котята часто более активны голосом, но со временем могут успокоиться – или наоборот, стать более уверенными и начать мяукать чаще.

Попытка общения

Взрослые коты почти не мяукают друг на друга – это характерно преимущественно для котят в общении с матерью. С возрастом они переходят на язык тела, а голос используют в основном в особых ситуациях (например, шипение).

Интересно, что мяуканье будто "зарезервировано" именно для людей. Есть предположение, что коты пытаются подражать человеческой коммуникации или эволюционно закрепили это поведение, потому что люди лучше реагировали на "разговорчивых" животных.

Также существует теория, что мяуканье напоминает плач младенца, что вызывает у людей более сильную реакцию. В любом случае, кот может мяукать в ответ, пытаясь установить контакт, даже если не до конца понимает, что именно вы сказали.

Стремление привлечь внимание

Мяуканье – простой и эффективный способ заставить хозяина обратить внимание. Оно достаточно громкое, чтобы его заметили, но обычно не слишком раздражающее.

Кот может научиться: если каждый раз после мяуканья вы реагируете, то такое поведение закрепляется. Поэтому он может "отвечать" вам именно для того, чтобы получить внимание, ласку или что-то конкретное (еду, игру и т.д.).

Возможна боль или дискомфорт

Любые изменения в поведении могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Коты хорошо скрывают боль, поэтому даже незначительные сигналы важны.

Если ваш любимец внезапно начал больше мяукать, это может быть признаком недомогания. Другие симптомы:

отказ от ухода за собой;

снижение активности;

попытки спрятаться;

игнорирование лотка.

В случае таких изменений лучше обратиться к ветеринару. Однако учитывайте, что причины отказа кота от лотка могут быть связаны со стрессом, изменениями в среде или даже конкуренцией с другими животными.

Возбуждение или радость

Коты часто становятся "разговорчивыми", когда они взволнованы или радуются. Обычно это короткие, частые звуки. Это может означать, что животное ждет игры, лакомства или другого приятного события.

В таких случаях мяуканье – это не столько попытка что-то "сказать", сколько проявление эмоций, которые кот просто не может сдержать.



Коты пытаются общаться с людьми через мяуканье / Фото Unsplash

Что известно о различных вариациях "слов" кота?

Специалисты из Humane World for Animals удивили необычным исследованием: они объяснили, что коты на самом деле общаются через различные звуки – мяуканье, мурлыканье, шипение и тому подобное. По каждому из них можно понять, или кот голодный, доволен, напуган или чувствует боль. Основные звуки:

мяуканье – универсальный сигнал (приветствие, просьба, требование);

щебетание/трели – призыв следовать (часто к миске);

мурлыканье – обычно удовольствие, но иногда – стресс или боль;

шипение/рычание – страх или агрессия;

вой – сигнал о дискомфорте, боль или поиск кого-то.

цоканье (на птиц) – возбуждение или охотничий инстинкт

Кстати,, мурлыки также издают довольно странный звук "кекеке" во время возбуждения, когда видят потенциальную добычу, например птиц или насекомых.

Как можно утихомирить любимца?

Полностью отучить кота мяукать, очевидно, невозможно, ведь это его способ общения. Но если он делает это слишком часто, прежде всего убедитесь, что все потребности кота удовлетворены, ведь он может мяукать, когда ему что-то нужно – еда, внимание или даже мелочи вроде открытой двери.

Если речь идет о кошке, стоит рассмотреть стерилизацию, поскольку во время течки она громко "воет", и это естественное, неконтролируемое поведение. В случае с котом кастрация поможет уменьшить уровень тестостерона, что повлечет за собой снижение агрессивных проявлений и чрезмерного мяуканья.

Также следует обратить внимание на здоровье животного: внезапное усиление мяуканья может свидетельствовать о боли или болезни, особенно у старших котов, поэтому в таком случае желательно обратиться к ветеринару.

Что еще нужно знать о поведении котиков?

Коты ежедневно проводят несколько часов, ухаживая за собой и вылизывая шерсть. Если же такое поведение становится слишком частым, это может сигнализировать о стрессе или проблемах со здоровьем.

Согласно исследованиям, около 64% пушистиков формируют прочную эмоциональную связь со своими владельцами. Поэтому специалисты не рекомендуют надолго оставлять их одних, ведь это может вызвать стресс, тревожность и нежелательное поведение.