Детальніше про них розповіли фахівці з Catster. Там вказали на ознаки, які не можна ігнорувати.

Які причини нявкання котів?

Просто балакучий характер

Деякі коти від природи полюбляють поговорити більше, ніж інші (наприклад, сіамські). Такі тварини нявкатимуть майже завжди: ви говорите – вони відповідають, мовчите – вони все одно нявкають.

Часто їхні звуки не мають конкретної мети – їм просто подобається "говорити". Рівень "балакучості" може змінюватися з віком: кошенята часто більш активні голосом, але з часом можуть заспокоїтися – або навпаки, стати більш впевненими й почати нявкати частіше.

Спроба спілкування

Дорослі коти майже не нявкають одне на одного – це характерно переважно для кошенят у спілкуванні з матір'ю. З віком вони переходять на мову тіла, а голос використовують здебільшого в особливих ситуаціях (наприклад, шипіння).

Цікаво, що нявкання ніби "зарезервоване" саме для людей. Є припущення, що коти намагаються наслідувати людську комунікацію або ж еволюційно закріпили цю поведінку, бо люди краще реагували на "балакучих" тварин.

Також існує теорія, що нявкання нагадує плач немовляти, що викликає у людей сильнішу реакцію. У будь-якому разі, кіт може нявкати у відповідь, намагаючись встановити контакт, навіть якщо не до кінця розуміє, що саме ви сказали.

Прагнення привернути увагу

Нявкання – простий і ефективний спосіб змусити господаря звернути увагу. Воно достатньо гучне, щоб його помітили, але зазвичай не надто дратівливе.

Кіт може навчитися: якщо кожного разу після нявкання ви реагуєте, то така поведінка закріплюється. Тому він може "відповідати" вам саме для того, щоб отримати увагу, ласку чи щось конкретне (їжу, гру тощо).

Можливий біль або дискомфорт

Будь-які зміни у поведінці можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям. Коти добре приховують біль, тому навіть незначні сигнали важливі.

Якщо ваш улюбленець раптово почав більше нявкати, це може бути ознакою нездужання. Інші симптоми:

відмова від догляду за собою;

зниження активності;

спрби заховатися;

ігнорування лотка.

У разі таких змін краще звернутися до ветеринара. Проте зважайте, що причини відмови кота від лотка можуть бути пов'язані зі стресом, змінами в середовищі чи навіть конкуренцією з іншими тваринами. Детальніше про це, а також про способи скоригувати поведінку мурчика по відношенню до лотка, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Збудження або радість

Коти часто стають "балакучими", коли вони схвильовані чи радіють. Зазвичай це короткі, часті звуки. Це може означати, що тварина чекає гри, ласощів або іншої приємної події.

У таких випадках нявкання – це не стільки спроба щось "сказати", скільки прояв емоцій, які кіт просто не може стримати.



Коти намагаються спілкуватися з людьми через нявкання / Фото Unsplash

Що відомо про різні варіації "слів" кота?

Фахівці з Humane World for Animals здивували незвичним дослідженням: вони пояснили, що коти насправді спілкуються через різні звуки – нявкання, муркотіння, шипіння тощо. За кожним з них можна зрозуміти, чи кіт голодний, задоволений, наляканий або відчуває біль. Основні звуки:

нявкання – універсальний сигнал (вітання, прохання, вимога);

щебетання/трелі – заклик слідувати (часто до миски);

муркотіння – зазвичай задоволення, але інколи – стрес чи біль;

шипіння/гарчання – страх або агресія;

виття – сигнал про дискомфорт, біль або пошук когось.

цокання (на птахів) – збудження чи мисливський інстинкт

До слова, мурчики також видають доволі дивний звук "кекеке" під час збудження, коли бачать потенційну здобич, як-от птахів або комах.

Як можна втихомирити улюбленця?

Повністю відучити кота нявкати, вочевидь, неможливо, адже це його спосіб спілкування. Але якщо він робить це занадто часто, передусім переконайтеся, що всі потреби кота задоволені, адже він може нявкати, коли йому щось потрібно – їжа, увага або навіть дрібниці на кшталт відчинених дверей.

Якщо йдеться про кішку, варто розглянути стерилізацію, оскільки під час тічки вона голосно "виє", і це природна, неконтрольована поведінка. У випадку із котом кастрація допоможе зменшити рівень тестостерону, що потягне за собою зниження агресивних проявів і надмірного нявкання.

Також слід звернути увагу на здоров'я тварини: раптове посилення нявкання може свідчити про біль або хворобу, особливо у старших котів, тому в такому випадку бажано звернутися до ветеринара.

Що ще треба знати про поведінку котиків?

Коти щодня проводять кілька годин, доглядаючи за собою та вилизуючи шерсть. Якщо ж така поведінка стає надто частою, це може сигналізувати про стрес або проблеми зі здоров'ям.

Згідно з дослідженнями, близько 64% пухнастиків формують міцний емоційний зв'язок зі своїми власниками. Тому спеціалісти не рекомендують надовго залишати їх самих, адже це може спричинити стрес, тривожність і небажану поведінку.