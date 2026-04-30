Цю звичку котів, яка має цілком логічну інстинктивну природу, детально пояснили в PetMD. Водночас там застерігають не ігнорувати, якщо кіт починає вилизуватися значно частіше, ніж зазвичай, або це заважає його звичним справам, адже це може бути ознакою проблеми зі здоров'ям чи поведінкою. У такому випадку варто звернутися до ветеринара.

Чому коти вилизують себе?

Щоб краще зрозуміти це явище, варто знати, що догляд за шерстю – природна щоденна потреба котів. Кошенята починають самостійно вилизуватися вже приблизно з 4-тижневого віку. Основні причини такої поведінки:

Очищення шерсті

Вилизування допомагає позбутися бруду, відмерлого волосся та паразитів. Шорсткий язик кота ідеально підходить для цього. Після їжі коти часто вилизують лапи та протирають ними мордочку й вуха – так вони не лише очищаються, а й рівномірно розподіляють природні жири зі спеціальних залоз на голові та підборідді.

Регуляція температури тіла

Коли слина випаровується з шерсті, вона охолоджує тіло. Оскільки коти не пітніють так, як люди, це один із важливих способів уникнення перегріву.

Покращення кровообігу

Рухи язика діють як своєрідний масаж, стимулюючи циркуляцію крові, особливо в лапах і пальцях.

Свербіж шкіри або біль

Якщо кіт приділяє особливу увагу певній ділянці, це може свідчити про подразнення або свербіж у цьому місці. Коти також часто вилизують ділянки над проблемними органами або суглобами.

Стрес і тривожність

Зміни в оточенні (переїзд, ремонт, нові люди чи тварини) можуть викликати у кота тривогу. Вилизування в такому випадку діє заспокійливо, адже стимулює вироблення ендорфінів – гормонів гарного настрою.



Чому коти так часто вилизують себе / Фото Unsplash

Як правильно вичесувати кота?

Фахівці з ASPCA розповіли, що регулярне вичісування кота (приблизно 1 – 2 рази на тиждень) допомагає прибрати бруд, жир і відмерлу шерсть, а також покращує кровообіг і загальний стан шкіри.

Перед вичісуванням варто оглянути шерсть: вона має бути блискучою, без лисин, ран, паразитів чи незрозумілих утворень. Цікаво, експерти підрахували приблизну кількість шерстинок у середньостатистичного котика.

Короткошерстих котів вичісують у напрямку росту шерсті, поступово проходячись по всьому тілу.

Довгошерстих потрібно доглядати частіше – обережно розчісувати, розплутуючи ковтуни, інколи з допомогою спеціальних засобів.

Під час грумінгу також важливо перевіряти шкіру на наявність кліщів, бліх, ран або ковтунів.

Як покупати мурчика без стресу для власника?

Хоч коти зазвичай самі добре доглядають за собою і не потребують частого купання, інколи це все ж необхідно. Щоб зробити процес менш стресовим, краще попросити допомоги знайомої для кота людини. Перед купанням варто підстригти кігті та розчесати шерсть, щоб уникнути ковтунів.

Експерти дали декілька важливих порад щодо самого процесу водних процедур: