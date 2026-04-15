У Hepper Blog розповіли, скільки шерстинок може мати середньостатистичний котик, і як правильно доглядати за "зачіскою" мурчика.

Що відомо про шерстяний покрив пухнастиків?

Густий покрив виконує важливі функції для кота. Їхня шерсть є частиною покривної системи організму, допомагає регулювати температуру тіла, захищає шкіру та внутрішні тканини, а також сприяє маскуванню тварини під час полювання або уникнення небезпеки.

У середньому на 1 квадратний сантиметр шкіри домашньої кішки припадає приблизно 20 155 шерстинок, а в окремих випадках може бути до 200 волосків на 1 квадратний міліметр.

Шерсть котів (за винятком деяких умовно "безшерстих" порід, які насправді мають дуже тонкий покрив) складається з кількох типів волосся, кожен із яких виконує окрему функцію:

Пухові волоски — м'які та тонкі. Вони формують густий підшерсток, а також допомагають утримувати тепло та захищають тіло від переохолодження. У деяких порід, наприклад, у яванської кішки, такого шару може не бути, а в девон-рексів він є основним типом шерсті.

Остьові волоски – більш жорсткі та товсті, часто з темнішими кінчиками. Вони розташовані над підшерстком і виконують захисну та утеплювальну функцію, а також формують більшу частину видимого покриву. У деяких порід, як-от манкс, вони можуть бути довшими за зовнішні захисні волоски.

Охоронні волоски – найдовші й найжорсткіші, утворюють верхній шар шерсті. Їхня основна функція — захист від вологи та зовнішніх впливів, а також формування забарвлення тварини.

Вібриси – це спеціалізовані чутливі волоски, які розташовані не лише на мордочці, а й над очима, на щоках і навіть на кінцівках. Вони допомагають кішці орієнтуватися в просторі, визначати розміри отворів і рухатися в темряві.

Якщо ж приблизно порахувати загальну кількість, то в середньому кіт може мати близько 40 мільйонів волосин, хоча ця цифра залежить від породи та індивідуальних особливостей.

При цьому варто зазначити, що не всі коти мають повний набір із чотирьох типів шерсті. Наприклад, сфінкси майже повністю позбавлені класичної шерсті й замість неї мають лише дуже тонке пушкове покриття (так званий велюс), подібне до людського "пуху".

До слова, попри, здавалося б, відсутність шерсті, сфінкси не є гіпоалергенними для людей.

Загалом же шерсть котів може бути довгою або короткою, прямою або кучерявою, густою або рідкою – усе залежить від генетики породи.

Як правильно доглядати за шубкою котика?

Експерти з Lassie сформували окремий гайд з вичісування улюбленця. Не всі коти люблять розчісування, тому іноді їх потрібно поступово привчати до цієї процедури. Починати варто з улюблених зон, наприклад, підборіддя, а потім повільно переходити до інших ділянок тіла.

Важливі спокій, терпіння і м'який підхід, а також інколи можна використовувати ласощі, щоб сформувати позитивну асоціацію з доглядом. Деяким тваринам не подобаються щітки, але їм може бути комфортніше з рукавичкою для грумінгу. Також не слід проводити щіткою проти росту шерсті, адже коти цього зазвичай не переносять.

Покроковий догляд за шерстю кота:

спочатку кота можна обережно викупати у теплій воді – вона має бути приємною, але не гарячою;

після цього слід використати спеціальний шампунь і кондиціонер, призначені саме для котів;

витираючи тварину рушником, не варто терти шерсть, щоб не утворювалися ковтуни;

коли зайва волога знята, шерсть можна акуратно досушити феном, використовуючи режим із регульованою температурою та швидкістю;

на завершення потрібно обережно розчесати шерсть щіткою або рукавичкою для грумінгу, щоб надати їй охайного вигляду.

