Втім, часом людям доводиться залишати улюбленців самих або їхати у відрядження, і виникає питання – чи пам'ятає мурчик свого господаря та як довго це триває. Детальніше про це розповіли на YouTube-каналі Jaw-Dropping Facts.

Читайте також Неймовірна історія з Філадельфії: собака зникла на 11 років і дивом повернулася додому

Що відомо про котячу пам'ять?

Короткочасна пам'ять у мурчиків може тривати до 16 годин. До слова, це навіть більше, ніж у собак. Вона допомагає тваринам орієнтуватися в повсякденних речах, зокрема запам'ятовувати, де залишили їжу, іграшки або ж що сталося нещодавно.

Для порівняння, у більшості інших тварин така пам'ять триває лише кілька десятків секунд. Стереотипним водночас є твердження про кількасекундну пам'ять золотих рибок. Натомість довготривала пам'ять у котів може зберігатися місяцями або навіть роками.

Вони добре пригадують важливі для себе речі: планування житла, безпечні місця, людей, які були до них добрими, а також тих, хто завдав шкоди. Саме тому негативний досвід – страх або образа – може залишитися з твариною надовго.

Якщо контакт із котом був коротким, він, імовірно, пам'ятатиме людину приблизно добу. Але сильні емоції, особливо негативні, можуть закарбуватися значно довше.

Дослідження, опубліковане в журналі Applied Animal Behaviour Science, показало, що навіть після неприємного досвіду (наприклад, перебування у ветклініці) коти не завжди уникають цього місця вже наступного дня, але з часом формують стійкі асоціації.

Деякі спогади можуть супроводжувати кота все життя, особливо якщо ситуація повторювалася. Наприклад, якщо тварина регулярно їздить до ветеринара в переносці, і це викликає стрес, вона почне асоціювати його з небезпекою і намагатиметься уникати. Аналогічно, після жорстокого поводження кіт може боятися людей або виходу на вулицю.

Загалом, коти добре пам'ятають як позитивний, так і негативний досвід, тому здатні впізнати людину навіть через роки, проте лише за умови, що взаємодія була для них приємною.



Коти мають короткочасну й довготривалу пам'ять / Unsplash

Як закарбуватися в пам'яті мурчика?

Щоб кіт вас запам'ятав, варто дотримуватися простих правил:

дати йому можливість звикнути до вашого запаху;

не змінювати різко парфуми;

пригощати ласощами;

гратися й контактувати виключно без примусу.

Також важливо не лякати тварину різкими рухами та не дивитися їй довго в очі – натомість повільне моргання кіт сприймає як дружній сигнал. Коли господар відсутній, кіт може відчувати стрес через зміну звичного ритму.

Ознаками того, що тварина сумує, можуть бути пошук речей із запахом власника, зміни апетиту, небажання гратися або, навпаки, підвищена "балакучість" і прив’язаність до інших людей.

У складніших випадках кіт може мітити територію або псувати меблі, намагаючись заспокоїтися через власний запах. Тому тим, хто доглядає за твариною під час відсутності господаря, радять уважно стежити за її поведінкою, щоб вчасно помітити ознаки тривоги.

На що звернути увагу в поведінці кота?