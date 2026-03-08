Фахівці з National Geographic розповіли про основні особливості золотих рибок. Там пояснили їхню природу, походження й родинні зв'язки.

Що цікавого приховують золоті рибки та як вони стали найпопулярнішими у світі?

За появу в наших акваріумах золотої рибки варто подякувати Китаю. Саме там майже дві тисячі років тому люди почали розводити різновид коропа, який згодом став відомий як золота рибка. Так, героїня нашої розповіді насправді має багато спільного зі звичними для наших країв коропами, а також карасями, які теж є родичами коропа.

Саму золоту рибку в Азії спочатку утримували виключно як декоративну рибу в ставках і басейнах. У давньому Китаї вона вважалася символом удачі та достатку, і в період правління династії Сун володіти нею могли лише представники знаті.

Сьогодні ж предстаники цього настільки поширені, що їх можна побачити в акваріумах у домівках, школах і навіть у кабінетах лікарів. Вони настільки популярні, що їхню назву отримала навіть відома форма крекерів, яку жартома називають "закускою, що усміхається у відповідь".

Чи дійсно золоті рибки золоті?

Попри назву, ці риби спочатку не мали золотистого кольору. Їхнім предком є прусський карась, який має непримітне сіро-зелене забарвлення. Протягом століть селекції та випадкових мутацій у виду з'явилися яскраві пігменти, зокрема помаранчеві, червоні й жовті відтінки.

Нині налічується понад сотня різновидів золотих рибок. До Європи вони потрапили у 17 столітті, а до США – у 19. Ймовірно, саме вони стали першими іноземними видами риб, яких навмисно завезли до Північної Америки.

Чим нестандартне їхнє тіло?

За будовою тіла золота рибка має дві пари плавців і три непарні плавці. У неї відсутні вусики-барбели, йдеться про органи чуття, які у деяких риб виконують функцію своєрідних "смакових рецепторів". Також на голові немає луски. Зубів у золотих рибок теж немає, а їжу вони подрібнюють у глотці.



Золоті рибки мають незвичну будову тіла / Фото Unsplash

Ці рибки відомі великими очима та добре розвиненими органами чуття. Здатність чути забезпечують дрібні кісточки біля черепа, які з'єднують плавальний міхур із внутрішнім вухом.

Якщо придивитися уважніше, можна навіть порахувати луску – у більшості золотих рибок їїня кількість складає від 25 до 31 лусочки. А щодо розмірів, то рекорд належить домашній рибці довжиною приблизно 47,5 сантиметра, яка живе у власника з Нідерландів.

Невже золоті рибки справжні меломани?

Представники цього виду дуже витривалі. Вони здатні пристосовуватися до змін температури води, рівня кислотності, низького вмісту кисню та навіть до мутної води. У природі вони можуть об'єднуватися у зграї, які називаються косяками.

Водночас у домашньому акваріумі вони здатні комфортно жити й поодинці. Оскільки ці риби неагресивні, їх можна тримати разом з іншими видами, якщо ті приблизно такого ж розміру.

До того ж вони значно розумніші, ніж здається на перший погляд. Дослідження показали, що золоті рибки здатні навчитися розрізняти класичну музику, наприклад твори Йоганна Себастьяна Баха.

А от у Twinkl нафодять власний топ фактів про золотих рибок. Мовиться про такі цікавинки:

у золотих рибок немає шлунка, тому їм потрібно їсти невеликими порціями, але часто;

за належного догляду вони можуть прожити від 10 до 15 років, а іноді навіть до 40 років;

поширений міф про трисекундну пам'ять неправдивий – їхня пам'ять може тривати до трьох місяців;

цих рибок можна навіть навчати простим трюкам, і вони навіть здатні впізнавати свого власника;

золоті рибки бачать унікальні кольори, які людське око просто не розрізняє.



Золота рибка насправді має хорошу пам'ять / Фото Unsplash

