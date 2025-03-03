Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.
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Як виглядає гігантська золота рибка
Одну з таких гігантських золотих рибок упіймав чоловік із США. Рибалка у своєму фейсбуці опублікував фото великої золотої рибки з підписом:
Ваша золота рибка із зоомагазину після двох років життя в дикій природі: "Кличте мене Мегалодоном",
– написав він.
Рибалка зазначив, що золота рибка важила вражаючі 30 кілограмів.
Рибалка Енді Гакетт упіймав одну з найбільших у світі золотих рибок / Фото з фейсбуку
Чоловік зізнався, що вів боротьбу з рибою 25 хвилин, перш ніж зумів витягнути її з води.
Чому золоті рибки стають такими великими
Екологи пояснили, що в природі маленькі рибки можуть вирости до гігантських розмірів.
Як це працює? У природних водоймах рибки мають достатньо простору для вільного плавання, що сприяє їхньому природному зростанню. Також вони можуть отримувати різноманітну їжу – від природних кормів до дрібних організмів – що дозволяє їм отримувати всі необхідні поживні речовини для росту.
Фахівці попереджають, що це небезпечно, адже гігантські золоті рибки:
- забруднюють водойми,
- каламутять воду,
- позбавляють місцеві види їжі.