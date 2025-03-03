Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Мета трансмаскингу

Поняття Transmaxxing сформував анонімний шведський лідер Vintologi У ньому він описав, що однією з найбільших переваг того, щоб стати жінкою є "перевага жіночої естетики" і що це можна використовувати для "вилучення ресурсів у чоловіків".

Більше про це! "Трансмаскинг" – це неформальний термін, що позначає радикальну трансформацію зовнішності шляхом поєднання традиційного макіяжу, гриму, костюмів із сучасними цифровими технологіями, зокрема доповненою реальністю (AR) та відеоефектами.

Після цього деякі чоловіки у Британії почали змінювати стать, щоб отримати "жіночі" переваги. Мовиться про:

дешевше страхування автомобіля,

безкоштовне харчування

секс.

Цікаво! Мета прихильників руху трансмаскинг – знайти собі чоловіка і ніколи не працювати.



У Британії шириться новий тренд / Фото Channel 4

Як це пояснюють самі чоловіки

Видання поспілкувалося з трансмаксером Семмі. Чоловік від народження бажає, аби до нього зверталися як до жінки. Відомо, що Семмі вже на шляху до остаточного переходу. Вона зізналася, що не шкодує про свій вибір, адже їй пропонували "багато" безкоштовних страв і напоїв від чоловіків, і тепер у неї є постійний хлопець.

Я не хочу витрачати 70 годин на тиждень на роботу або шукати особистого тренера, щоб стати "справжнім чоловіком,

– підсумувала вона.



Трансмаксер Семмі зі своїм хлопцем / Фото Channel 4