Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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Цель трансмаскинга
Понятие Transmaxxing сформировал анонимный шведский лидер Vintologi В нем он описал, что одним из самых больших преимуществ того, чтобы стать женщиной является "преимущество женской эстетики" и это можно использовать для "изъятия ресурсов у мужчин".
Больше об этом! "Трансмаскинг" – это неформальный термин, обозначающий радикальную трансформацию внешности путем сочетания традиционного макияжа, грима, костюмов с современными цифровыми технологиями, в частности дополненной реальностью (AR) и видеоэффектами.
После этого некоторые мужчины в Британии начали менять пол, чтобы получить "женские" преимущества. Говорится о:
- дешевле страхование автомобиля,
- бесплатное питание
- сексе.
Интересно! Цель сторонников движения трансмаскинг – найти себе мужчину и никогда не работать.
В Британии распространяется новый тренд / Фото Channel 4
Как это объясняют сами мужчины
Издание пообщалось с трансмаксером Сэмми. Мужчина от рождения желает, чтобы к нему обращались как к женщине. Известно, что Сэмми уже на пути к окончательному переходу. Она призналась, что не жалеет о своем выборе, ведь ей предлагали "много" бесплатных блюд и напитков от мужчин, и теперь у нее есть постоянный парень.
Я не хочу тратить 70 часов в неделю на работу или искать личного тренера, чтобы стать "настоящим мужчиной,
– подытожила она.