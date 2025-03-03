Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Цель трансмаскинга

Понятие Transmaxxing сформировал анонимный шведский лидер Vintologi В нем он описал, что одним из самых больших преимуществ того, чтобы стать женщиной является "преимущество женской эстетики" и это можно использовать для "изъятия ресурсов у мужчин".

Больше об этом! "Трансмаскинг" – это неформальный термин, обозначающий радикальную трансформацию внешности путем сочетания традиционного макияжа, грима, костюмов с современными цифровыми технологиями, в частности дополненной реальностью (AR) и видеоэффектами.

После этого некоторые мужчины в Британии начали менять пол, чтобы получить "женские" преимущества. Говорится о:

дешевле страхование автомобиля,

бесплатное питание

сексе.

Интересно! Цель сторонников движения трансмаскинг – найти себе мужчину и никогда не работать.



В Британии распространяется новый тренд / Фото Channel 4

Как это объясняют сами мужчины

Издание пообщалось с трансмаксером Сэмми. Мужчина от рождения желает, чтобы к нему обращались как к женщине. Известно, что Сэмми уже на пути к окончательному переходу. Она призналась, что не жалеет о своем выборе, ведь ей предлагали "много" бесплатных блюд и напитков от мужчин, и теперь у нее есть постоянный парень.

Я не хочу тратить 70 часов в неделю на работу или искать личного тренера, чтобы стать "настоящим мужчиной,

– подытожила она.



Трансмаксер Сэмми со своим парнем / Фото Channel 4