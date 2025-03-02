Як розповів кореспондент із Запоріжжя, окупанти тепер почали пекти "бліни" вже і на тимчасово окупованому Запоріжжі. Зокрема у Мелітополі вони відзначали "Маслєніцу".

До теми Його ворог використовував для запуску БпЛА: ЗСУ уразили спостережний пункт на Запоріжжі

Спекли солодкий танк

В соцмережах оприлюднили відео з однієї з мелітопольських шкіл. Російські пропагандисти тішаться, що головним "украшенієм" стала "блінная кукла" і солодкий танк. Так вони збираються кошти на допомогу ворожим військам.

Цікаво, що школу, де відбувався ярмарок, нещодавно назвали в честь одного мелітопольця. Він додумався підписати контракт з окупантами.

Школу тепер має ім'я одного мелітопольського дурника, який не зміг залишитися осторонь. Пішов воювати за окупантів з рідного Мелітополя. Підписав контракт. За 2 місяці його ліквідували. Тепер його ім'я присвоїли школі, де зробили солодкий танк,

– розповів кореспондент.

За його словами, в росіян постійно відбуваються дивні речі під час "Маслєніци". Вже була інформація, що в Красноярському краї жінка випила та взяла участь в поїданні млинців на швидкість. Зрештою вона вдавилася, а лікарі не змогли її врятувати.

Так і накрили тіло простирадлом і продовжили відзначати "Маслєніцу". Так що солодкий танк це ще таке на тлі таких "доленосних подій". У них кожного року щось таке стається,

– сказав кореспондент.

Нагадаємо, МАГАТЕ нещодавно могло здійснити ротацію свого персоналу на Запорізькій АЕС без погодження з Україною. Вони нібито це зробили через окуповані території.