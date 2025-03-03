Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

Смотрите также Мужчины становятся женщинами: в Британии распространяется новый тренд

Как выглядит гигантская золотая рыбка

Одну из таких гигантских золотых рыбок поймал мужчина из США. Рыбак в своем фейсбуке опубликовал фото большой золотой рыбки с подписью:

Ваша золотая рыбка из зоомагазина после двух лет жизни в дикой природе: "Зовите меня Мегалодоном",

– написал он.

Рыбак отметил, что золотая рыбка весила впечатляющие 30 килограммов.



Рыбак Энди Гакетт поймал одну из крупнейших в мире золотых рыбок / Фото с фейсбука

Мужчина признался, что вел борьбу с рыбой 25 минут, прежде чем сумел вытащить рыбку из воды.

Почему золотые рыбки становятся такими большими

Экологи объяснили, что в природе маленькие рыбки могут вырасти до гигантских размеров.

Как это работает? В естественных водоемах рыбки имеют достаточно пространства для свободного плавания, что способствует их естественному росту. Также они могут получать разнообразную пищу – от природных кормов до мелких организмов – что позволяет им получать все необходимые питательные вещества для роста.

Специалисты предупреждают, что это опасно, ведь гигантские золотые рыбки: