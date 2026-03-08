Специалисты из National Geographic рассказали об основных особенностях золотых рыбок. Там объяснили их природу, происхождение и родственные связи.

Что интересного скрывают золотые рыбки и как они стали самыми популярными в мире?

За появление в наших аквариумах золотой рыбки стоит поблагодарить Китай. Именно там почти две тысячи лет назад люди начали разводить разновидность карпа, который впоследствии стал известен как золотая рыбка. Так, героиня нашего рассказа на самом деле имеет много общего с привычными для наших краев карпами, а также карасями, которые тоже являются родственниками карпа.

Саму золотую рыбку в Азии изначально содержали исключительно как декоративную рыбу в прудах и бассейнах. В древнем Китае она считалась символом удачи и достатка, и в период правления династии Сун владеть ею могли лишь представители знати.

Сегодня же представители этого настолько распространены, что их можно увидеть в аквариумах в домах, школах и даже в кабинетах врачей. Они настолько популярны, что их название получила даже известная форма крекеров, которую в шутку называют "закуской, улыбающейся в ответ".

Действительно ли золотые рыбки золотые?

Несмотря на название, эти рыбы изначально не имели золотистого цвета. Их предком является прусский карась, который имеет неприметную серо-зеленую окраску. В течение веков селекции и случайных мутаций у вида появились яркие пигменты, в частности оранжевые, красные и желтые оттенки.

Сейчас насчитывается более сотни разновидностей золотых рыбок. В Европу они попали в 17 веке, а в США – в 19. Вероятно, именно они стали первыми иностранными видами рыб, которых намеренно завезли в Северную Америку.

Чем нестандартное их тело?

По строению тела золотая рыбка имеет две пары плавников и три непарных плавника. У нее отсутствуют усики-барбелы, речь идет об органах чувств, которые у некоторых рыб выполняют функцию своеобразных "вкусовых рецепторов". Также на голове нет чешуи. Зубов у золотых рыбок тоже нет, а пищу они измельчают в глотке.



Золотые рыбки имеют необычное строение тела / Фото Unsplash

Эти рыбки известны большими глазами и хорошо развитыми органами чувств. Способность слышать обеспечивают мелкие косточки возле черепа, которые соединяют плавательный пузырь с внутренним ухом.

Если присмотреться внимательнее, можно даже посчитать чешую – у большинства золотых рыбок ее количество составляет от 25 до 31 чешуйки. А что касается размеров, то рекорд принадлежит домашней рыбке длиной примерно 47,5 сантиметра, которая живет у владельца из Нидерландов.

Неужели золотые рыбки настоящие меломаны?

Представители этого вида очень выносливые. Они способны приспосабливаться к изменениям температуры воды, уровня кислотности, низкого содержания кислорода и даже к мутной воде. В природе они могут объединяться в стаи, которые называются косяками.

В то же время в домашнем аквариуме они способны комфортно жить и в одиночку. Поскольку эти рыбы неагрессивны, их можно держать вместе с другими видами, если те примерно такого же размера.

К тому же они значительно умнее, чем кажется на первый взгляд. Исследования показали, что золотые рыбки способны научиться различать классическую музыку, например произведения Иоганна Себастьяна Баха.

А вот у Twinkl нафодят собственный топ фактов о золотых рыбках. Говорится о таких интересных вещах:

у золотых рыбок нет желудка, поэтому им нужно есть небольшими порциями, но часто;

при должном уходе они могут прожить от 10 до 15 лет, а иногда даже до 40 лет;

распространенный миф о трехсекундной памяти неправдивый – их память может длиться до трех месяцев;

этих рыбок можно даже обучать простым трюкам, и они даже способны узнавать своего владельца;

золотые рыбки видят уникальные цвета, которые человеческий глаз просто не различает.



Золотая рыбка на самом деле имеет хорошую память / Фото Unsplash

