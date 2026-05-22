Шестинедельное животное было неподвижно, липкое и почти полностью покрыто, как оказалось, промышленным клеем. Малыш каким-то образом оказался в емкости с этой смесью. Трогательную историю осветили в CBC News после того, как котенка доставили в Общество защиты животных Северного Техаса, полностью загрязненный густым клейким веществом.

Как котика спасли от строительной смеси?

По словам Кэсси Дэвидсон, руководительницы по маркетингу и коммуникациям организации, команда сразу начала действовать, как только животное привезли в приют. Она отметила, что работники даже не задавали лишних вопросов – сразу взялись за спасение.

Четыре сотрудника непрерывно работали около семи часов, осторожно втирая почти два галлона канолы-масла в шерсть котенка, чтобы постепенно растворить и отделить клей.

Во время процесса они делали перерывы, чтобы накормить малыша, а также обматывали его марлей, чтобы масло лучше действовало на затвердевшее вещество.

В конце концов, большую часть клея таки удалось убрать из тела малыша, и котенок, которого назвали Элмер, получил шанс на жизнь.

В комментариях люди активно реагировали на историю, выражая сочувствие и восхищение спасением: многие писали, что малыш проявил невероятную выносливость. А вообще сам факт того, что его спасение – настоящее чудо.

Пользователи сети также обратили внимание на интересный факт. Имя Элмер может апеллировать еще и к названию канцелярского клея Elmer's, что, в принципе, вполне объясняет происхождение малыша.

Очень рады, что вам удалось ему помочь, и теперь он имеет новый дом,

– писали комментаторы.

При этом люди возмущались из-за вероятных причин, по которым мурчик оказался в этой смеси и вынужден был проходить долгий путь восстановления.

Как помочь пушистику в угрожающей ситуации?

Специалисты отмечают: если вы находите котенка в опасном состоянии, в частности, покрыто химическими веществами или травмировано, нужно как можно быстрее обращаться к ветеринару или службам спасения животных. Некоторые вещества могут быть опасными при неправильном удалении в домашних условиях.

Как первые действия советуют обеспечить тепло и покой, избегать агрессивных химикатов, осторожно зафиксировать животное полотенцем, по возможности дать немного воды или пищи, только если это безопасно, и немедленно обратиться за профессиональной помощью.

Важно! Быстрая реакция в таких случаях может быть решающей для жизни животного.