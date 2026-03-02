Однако ветеринары советуют учитывать характер и требования к содержанию каждого такого существа. Об этом сообщает "Фокус".

Экзотика в доме: кого можно держать?

Тарантул. Эти большие пауки привлекают любителей экзотики ярким видом и относительно неприхотливым содержанием. Их яд в основном не опасен для людей, а некоторые виды могут прожить до 25 лет в неволе.

Флоридский синий рак. Раки с насыщенным синим окрасом станут яркой изюминкой в аквариуме. Они активны, интересны и не требуют сложного ухода – важно иметь достаточный объем воды.

Хорек. Если хотите активного и общительного питомца, хорек может стать идеальным вариантом. Эти животные игривы и умны, но нуждаются в безопасном и закрытом пространстве – не стоит пренебрегать защитой бытовых приборов и проводов.

Мадагаскарский таракан. Не всем нравится, но эти большие тараканы очень неприхотливы в содержании и демонстрируют необычное поведение, в частности шипение. При этом важно не держать их парами – они очень быстро размножаются.

Императорский скорпион. Популярный среди экзотических энтузиастов, этот африканский скорпион может вырастать до 30 сантиметров. Его яд не смертелен для людей, но укус будет довольно болезненным, поэтому такой любимец больше для наблюдения, чем для контакта.

Что стоит знать перед тем, как заводить экзотику?

Перед приобретением экзотических животных важно учесть сложность ухода, продолжительность жизни (например некоторые птицы живут 20 – 60 лет) и требования к специфической среде.

Ветеринары клиники "Ветсервис" также советуют обязательно проверить местное законодательство о легальности содержания животного. Например, желаемый любимец может быть запрещен для содержания в квартире или быть незаконно похищен из своей привычной среды браконьерами.

К тому же стоит учесть и то, что обычные ветклиники могут не принимать экзотических животных. Нужно заранее найти специалиста по диагностике и лечению редких видов.

В то же время даже среди привычных для нас домашних любимцев есть экзотические варианты. Так, например, можно приобрести редкие породы кошек за рекордные цены – от 3 до 20 тысяч долларов.