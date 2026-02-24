В то же время эксперты отмечают: высокая цена не всегда означает простой уход или идеальный характер. Об этом сообщает Parade Pets.

Какие породы кошек считаются самыми дорогими?

В перечень самых дорогих пород вошли шесть известных в мире кошек.

Саванна – это гибрид домашней кошки и африканского сервала. Именно "дикая" наследственность делает эту породу настолько дорогой.

Цена котенка может достигать 20 тысяч долларов, особенно если речь идет о ранних поколениях (F1–F2). Такие коты отличаются большими размерами, пятнистым окрасом и активным темпераментом.

Саванна. Фото "Википедия"

Као-мани – редкая тайская порода, известна своей белоснежной шерстью и глазами разного цвета.

Из-за ограниченного распространения в мире эти коты стоят до 11 тысяч долларов. Порода считается символом удачи в Таиланде и имеет давнюю историю.

Као-мани. Фото "Википедия"

Бенгальская кошка – еще один пример гибридной породы, созданной путем скрещивания домашних котов с азиатским леопардовым котом.

Ее ценят за эффектный "дикий" окрас и энергичный характер. Стоимость котенка может доходить до 10 тысяч долларов в зависимости от родословной.

Бенгальская кошка. Фото "Википедия"

Персидская кошка – одна из самых известных пород в мире. Несмотря на распространенность, котята шоу-класса могут стоить до 5 тысяч долларов.

Их отличает длинная густая шерсть, спокойный характер и выразительная плоская мордочка.

Персидская кошка. Фото "Википедия"

Шотландская вислоухая. Она известна своими характерными сложенными ушками.

Популярность породы и спрос в мире формируют цену до 3 тысяч долларов. В то же время специалисты предостерегают, что из-за генетических особенностей такие коты требуют внимательного контроля здоровья.

Шотландская веслоухая. Фото "Википедия"

Сфинкс – бесшерстная порода, которая не оставляет шерсти в доме.

Ее экзотическая внешность и особенности ухода делают породу популярной среди ценителей необычных животных. Цена может достигать 3 тысяч долларов.

Свинкс. Фото "Википедия"

Популярны ли в Украине дорогие породы кошек?

По данным OBOZ.UA, спрос на редкие породы кошек в Украине остается высоким, что вызывает рекордные цены.

Например, в Киеве продают котенка породы британская золотистая шиншилла за 6500 евро. За такую сумму можно приобрести автомобиль. Это не единичный случай – рынок породистых котов в Украине предлагает немало дорогих вариантов, которые привлекают внимание не только своим внешним видом, но и космическими ценниками.

Однако есть способы приобрести породистого кота значительно дешевле, например, выбрав котенка с "недостатком породы" или взять бесплатно, спасая животное из приюта.